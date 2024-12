Tesoro Gold Aktien beginnen Handel an der Frankfurter Börse Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX:TSO, FSE:5D7) freut sich bekannt zu geben, dass seine Aktien den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE) unter dem Tickersymbol (FSE:5D7) aufgenommen haben. Diese Zweitnotierung an der …