APA-Comm und PRVA initiieren Österreichs größtes Branchenevent

Wien (ots) - kommunikationskongress.at am 7. Mai 2025 in Wien



APA-Comm und der Public Relations Verband (PRVA) laden am 7. Mai 2025 erstmals

zum kommunikationskongress.at, dem neuen Fixpunkt der österreichischen

Informations- und Kommunikationsbranche. Der Kongress im Wiener Tech Gate bietet

mit einem umfassenden Format Diskussion und Reflexion zu allen Themen, die die

Branche aktuell bewegen. Die Kooperationsveranstaltung des größten

Kommunikationsdienstleisters und des größten Branchenverbandes des Landes löst

damit den bisherigen Kommunikationstag/#ktag des PRVA ab.



"Wir sehen den kommunikationskongress.at als neue Plattform für den fachlichen

und persönlichen Austausch zu allen Aspekten der professionellen Kommunikation.

Ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Knotenpunkt für alle Player der Branche

ein starkes Zeichen für vertrauenswürdige PR und Kommunikation setzen können",

skizziert Klemens Ganner, Leiter von APA-Comm.





