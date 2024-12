Zukunft gestalten / Deutsche Vermögensberatung legt strategischen Grundstein für weiteren langfristigen Unternehmenserfolg (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die Deutsche Vermögensberatung blickt auf das erfolgreichste

Jahrzehnt ihrer Unternehmensgeschichte zurück. Unter der Führung des

Vorstandsvorsitzenden Andreas Pohl hat die größte eigenständige Finanzberatung

Deutschlands ihren Umsatz in der letzten Dekade nahezu verdoppelt - ein

Rekordjahr folgte dem nächsten. Um daran anzuknüpfen, hat Andreas Pohl nun nach

seiner Wachstumsagenda von 2014 mit einer neuen Wachstumsstrategie den

Grundstein für den weiteren Unternehmenserfolg gelegt.



Zielsetzung und Meilensteine für 2030





Im kommenden Jahr feiert die Deutsche Vermögensberatung ihr 50-jährigesBestehen. Die erfolgreiche Firmengeschichte bietet Anlass, stolz auf dasgemeinsam Erreichte zurückzublicken. Mit Kontinuität, Weitsicht und Mut hat dasUnternehmen Finanzgeschichte geschrieben. Darauf aufbauend richtet Andreas Pohlseinen Blick klar nach vorn und läutet mit einer Agenda 2030 eine neue Dekadefür den Finanzvertrieb ein. Der Vorstandsvorsitzende will gestalten stattverwalten - mit einer klaren Vision und Strategie, die er jüngst seinenFührungskräften vorstellte. Ziel ist es, die außergewöhnliche Erfolgsgeschichtefortzuschreiben. Er erklärt: "Wir sind heute stärker und leistungsfähiger dennje. Diese hervorragende Ausgangslage wollen wir für die kommenden Jahre nutzen."Die neu vorgestellte Wachstumsstrategie definiert und konkretisiert gemeinsameZiele für die Jahre bis 2030 und zeigt, dass das Unternehmen auf dieAnforderungen der Zukunft bestens vorbereitet ist. Andreas Pohl erklärt: "UnserZiel ist es, weiter nachhaltig zu wachsen und unsere führende Position imdeutschen Finanzmarkt auszubauen."Exzellente Ausbildung und moderne Technologien für beste BeratungsqualitätDie Vermögensberaterinnen und Vermögensberater bilden die Grundlage desgroßartigen Erfolgs der DVAG und sind gleichzeitig auch der Schlüssel für ihrenzukünftigen Erfolg. In der vorgestellten Strategie liegt der Fokus deshalb auchauf der Stärkung und dem Ausbau dieser einmaligen Berufsgemeinschaft. Pohl setztsich für einen nachhaltigen Unternehmensaufbau ein, der langfristige Erfolgesichert. Um die Attraktivität des Berufs weiter zu stärken, werde die DVAGweiterhin massiv in die Aus- und Weiterbildung der Vermögensberaterinnen undVermögensberater investieren. So könne die hervorragende Qualität derFinanzberatung gesichert werden. Außerdem wird der Service für dieVermögensberater weiterhin auf höchstem Niveau stattfinden.Neue Technologien, künstliche Intelligenz und Prozessverbesserungen entlastendie Vermögensberater in Zukunft. Dadurch können sie sich noch mehr Zeit nehmenfür das Herzstück ihrer Arbeit: die Beratung. Andreas Pohl kündigt an: "Wir