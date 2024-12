Großbritannien Unternehmensstimmung stagniert im Dezember Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat im Dezember stagniert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global lag wie schon im Vormonat bei 50,5 Punkten, wie S&P am Montag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im …