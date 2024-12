London stimmt Milliarden-Übernahme der Royal Mail zu

scharfkantig schrieb 07.07.24, 16:38

Moin,



also ich halte von IDS nichts. Ich hatte die Stücke mal günstig aufgesammelt und mehrmals hohe Dividende kassiert und dann das Meiste beim Run auf 7 € gegeben. Während dessen hab ich mehrmals über das Geschäftsmodell nachgedacht:

Man hat keinerlei Marktmacht. Man hat keine Pricing Power. Wenn man zu teuer wird befördern die anderen die Pakete.

Briefgeschäft ist rückläufig und wenn man Gewinne sehen will braucht man eine gewisse Auslastung.

In Europa gibts viele andere Postunternehmen die besser aufgestellt sind und in direkter Konkurrenz stehen. Z.B. die deutsche Post.

Dafür hat man die Gewerkschaft, die im Zweifel alles lahmlegt.



Ich weiß nicht was Kretinsky mit der IDS vorhat. Ich an seiner Stelle würde den Konzern zerschlagen, dabei die GLS behalten und

den Rest an einen Finanzinvestor verhökern, vielleicht rettet England ja dann seine Royal Mail.



Ob man im Windschatten von Kretinsky gut fährt.. ist ne andere Frage. Kann sein, muß aber nicht.



Wenn er es nicht schafft sein Ziel zu erreichen, dann fällt der Kurs wieder auf 2 Euro.

IDS hat im letzten Geschäftsjahr wieder nix verdient. Gewinn und Cashflow nahe 0.

Ob man wieder zu alten Gewinnhöhen zurückkehren kann.. ist mehr als fraglich.



Hätte ich noch Chips aufm Tisch würde ich versuchen die möglichst teuer loszubekommen.



Grüsse