Gen Z hat ihre Finanzen gut im Blick und im Griff

- Gemeinsame Analyse der ING Deutschland und Visa zu Finanzvorlieben der Gen Z- ING Daten: Rund drei Viertel der Gen Z nutzen ausschließlich die App fürBankgeschäfte- Bargeldabhebung unter 18-30-jährigen selten- Verschuldungsgrad insgesamt gering - Dispo wird kaum genutzt- Visa-Umfrage: Gespart wird vorwiegend mit Tagesgeld und Wertpapier-Sparplänen- Finfluencer und Finanz-Blogs kompensieren fehlende finanzielle SchulbildungFür junge Erwachsene im Alter zwischen 18-30 Jahren ist die App zum Standardgeworden und Browser-basiertes Banking inzwischen weitgehend Geschichte. 82Prozent der sogenannten Gen Z nutzt laut Umfrage von Visa die Banking-App, umihre Finanzen im Blick zu behalten. Ein Drittel der Altersgruppe, zeigen Datender ING, loggt sich sogar täglich in ihre ING Banking App ein. Durch deneinfachen Zugang zur Banking App hat die Gen Z ihre Finanzen deswegen jederzeitim Blick und im Griff - der Verschuldungsgrad ist insgesamt gering. 53 Prozentder ING-Kundinnen und Kunden in dieser Altersgruppe nutzen zudem das Smartphoneoder eine Smartwatch zum Bezahlen.Das sind die zentralen Ergebnisse einer gemeinsamen Analyse der ING Deutschlandund des Zahlungstechnologie-Unternehmens Visa. Dabei wurden anonymisierte Datenvon rund zwei Millionen Kundinnen und Kunden der ING sowie repräsentativeMarktforschungsergebnisse von Visa untersucht, die forsa in einerOnlinebefragung unter 1.800 Menschen in Deutschland erhoben hat. Die gemeinsameUntersuchung der ING und Visa gibt Einblicke in das Verhalten der Gen Z beiBankgeschäften und Zahlungen. Sie zeigt, wie Menschen dieser Generation Bankenund ihre Dienstleistungen nutzen, wie sie bezahlen und investieren und wie es umihre finanzielle Gesundheit steht.Dr. Martin Schmidberger, Head of Customer Interactions bei der ING Deutschland,sagt: "Die Gen Z ist mit digitalen Angeboten und sozialen Medien groß gewordenund damit die erste wirkliche ´digital native' Generation. Menschen dieserAltersgruppe konsumieren insgesamt anders als vorherige Generationen underwarten daher auch bei Bankgeschäften entsprechende digitale Angebote, dieihrem Lebensstil entsprechen.""Für Banken und Unternehmen allgemein ist es wichtig, dies zu verstehen und sichrechtzeitig drauf einzustellen", ergänzt Tobias Czekalla, bei Visa CountryManager Deutschland. "Schon in wenigen Jahren wird die Gen Z die Generation mit