Europäische Aktien unter Druck: Kreditwürdigkeit von Frankreich herabgestuft!

Zwar trotzten mit Ausnahme des südkoreanischen Leitindex KOSPI die Aktienmärkte dieser Instabilität weitestgehend, sodass diese neuen Rekordnotierungen nicht im Wege stand. Am Anleihenmarkt hat sich jedoch einiges getan: Trotz der Leitzinssenkungen zahlreicher Notenbanken sind die Marktzinsen kaum gefallen. Dieser Trend könnte jetzt vor allem bei französischen Staatsanleihen anhalten.

Das Ampel-Aus, ein (versuchter) Präsidentenputsch in Südkorea sowie ein Serienstraftäter, der zum zweiten Mal Präsident der USA wird – westliche Demokratien haben 2024 nicht mit Stabilität geglänzt. Auch in Frankreich ist in den vergangenen Tagen eine Regierung gescheitert. Ex-Ministerpräsident Michel Barnier überstand ein Misstrauensvotum des linken Wahlbündnisses NFP nicht.

Moody's stuft französische Staatsanleihen ab

Grund für diese Annahme ist, dass die Rating-Agentur Moody's ihre Bonitätsbewertung für Frankreich herabgestuft hat. Verfügte das Land bislang über eine Aa2-Bewertung, was die drittbeste Bewertung darstellt, wurde diese nun auf Aa3 gesenkt. Das liegt zwar noch immer in der zweithöchsten Kategorie, die eine sehr hohe Bonität bedeutet, ist aber nur noch eine Notenstufe von A1 entfernt, was einer lediglich guten Kreditwürdigkeit entspricht.

Zwar hat Staatspräsident Emmanuel Macron mit Francois Bayrou bereits einen neuen Ministerpräsidenten ernannt. Der Beginn dessen Amtsperiode stellt aber bereits den dritten Wechsel an der Spitze der französischen Regierung in diesem Jahr dar.

Zweifel an politischer Handlungsfähigkeit

In ihrer Stellungnahme begründen die Kreditexperten ihre Entscheidung damit, dass die "öffentlichen Finanzen substanziell durch die politische Fragmentierung des Landes geschwächt werden, die für die vorhersehbare Zukunft die Möglichkeiten zur Verringerung der hohen Defizite beeinträchtigt."

Der Regierung Bayrou bescheinigt Moody's eine nur "sehr geringe Wahrscheinlichkeit", die Defizitquote des französischen Staatshaushaltes über das nächste Jahr hinaus zu verringern.

Schon das Aus von Ex-Ministerpräsident Barnier war erfolgt, nachdem sich der rechtsgerichtete Rassemblement National von Marine Le Pen im Streit um den Haushalt mit der linken Sammlungsbewegung NFP zum Misstrauensvotum zusammengeschlossen hatte.

Zwar ist Moody's neben Standard & Poors und Fitch nur eine von drei Rating-Agenturen, die Herabstufung hat jedoch Signalwirkung und sorgt dementsprechend unter Investoren nicht für Begeisterung. Französische Wertpapiere stehen zum Wochenauftakt unter Verkaufsdruck, der Leitindex CAC 40 verliert knapp ein Prozent an Wert.

Überraschend unbeeindruckt zeigen sich hingegen Anleihehändler. Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen notierten fast unverändert bei etwas mehr als drei Prozent. Allerding hatte das Niveau schon in den vergangenen Wochen deutlich von etwa 2,85 Prozent auf zeitweise bis zu 3,1 Prozent angezogen, sodass die Herabstufung zumindest für den Moment bereits eingepreist scheint.

Auch der Währungsmarkt zeigt sich weitestgehend unbeeindruckt. Gegenüber dem Freitag verliert der Euro gegenüber dem US-Dollar leicht an Boden und notiert zur Stunde knapp unterhalb von 1,05 US-Dollar. Der breitgefasste Euro-Index, ein Korb aus verschiedenen Währungspaaren, verliert um rund 0,1 Prozent und kann sich damit trotz aller wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten über dem bisherigen Jahrestief aus dem Februar behaupten.

Fazit: Globaler Westen vor finanziellem Belastungstest

Die zahlreichen Krisen der vergangenen Jahre sind ein harter Test für viele westliche Demokratien. Nicht nur der gesellschaftliche und soziale Zusammenhalt, auch die finanzielle Tragfähigkeit vieler Staatshaushalte ist gefährdet. Hier ist Frankreich aufgrund seiner bereits hohen Defizitquote ein die Euro-Zone besonders belastender Fall.

Das hat der Grande Nation nach dem bereits dritten Amtswechsel eines Ministerpräsidenten in diesem Jahr ein Downgrade der Rating-Agentur Moody's eingebracht. Zwar darf Frankreich mit der vierthöchsten Notenstufe in der zweithöchsten Kategorie verbleiben, die im agentureigenen Ranking eine "sehr gute" Bonität bedeutet. Von einer gravierenden Verschlechterung seiner Kreditwürdigkeit ist Frankreich aber nur noch eine Notenstufe entfernt.

Deutschland hingegen ist trotz Wachstumskrise noch immer bei allen drei Agenturen mit der Bestnote bewertet. Die kommende Regierung sollte das als Aufforderung verstehen, mehr zu investieren – Deutschlands Schulden sind so billig wie die fast keiner anderen Nation des globalen Westens.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion