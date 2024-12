Patrick Gessner von Leadmagneten zeigt, wie es funktioniert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Fürstenfeldbruck (ots) - Die Kundengewinnung ist das A und O für den Erfolg vonUnternehmen und stellt gleichzeitig eine mühsame und zeitintensive Aufgabe dar.Als Gründer und Geschäftsführer von Leadmagneten bietet Patrick Gessner eineeffiziente Lösung: Mit hochwertigen, vorqualifizierten und zum Teil exklusivenLeads liefert er den Unternehmen schnelle Vertriebserfolge und ebnet ihnen denWeg zu nachhaltigem Wachstum. Wie die Zusammenarbeit abläuft, von welchenKapazitäten seine Kunden profitieren und was Leadmagneten von anderen Agenturenunterscheidet, erfahren Sie hier.Der Konkurrenzdruck am Markt steigt: Umso wichtiger ist es, dass Unternehmenaktiv werden, um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Das bedeutet nichtnur, dass die Unternehmen mehr Kundenanfragen benötigen, um ihreVertriebsaktivitäten zu steigern, sondern vor allem, dass ihre Prozesseschneller und effizienter werden müssen. Doch neben dem nötigen Fachwissen, dasdie Generierung qualifizierter Leads voraussetzt, fehlt es den Unternehmenhäufig an internen Ressourcen, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Denn sindKundenanfragen gewonnen, gilt es, diese zeitnah nachzuverfolgen undvorzuqualifizieren - ein Prozess, der in den meisten Vertriebsteams dievorhandenen Kapazitäten sprengt. "In vielen Unternehmen läuft die Leadgewinnungnicht nur mühselig, sondern auch ineffizient ab", verrät Patrick Gessner,Gründer und Geschäftsführer von Leadmagneten. "Methoden wie die Kaltakquisenehmen zum Beispiel so große Ressourcen in Anspruch, dass Projekte oftmals nichtfristgerecht abgeschlossen werden können.""Wer die Leadgenerierung hingegen an einen professionellen Dienstleisteroutsourced, profitiert von sofortigen Lösungen, die schnelle Vertriebsergebnisseermöglichen", ergänzt der Experte. Mit seiner Agentur Leadmagneten generiertPatrick Gessner für seine Kunden hochwertige Kundenanfragen fürvertriebsintensive Produkte verschiedener Branchen. Dabei setzt er aufprofessionelle Online-Kampagnen und maßgeschneiderte Landingpages. Dank dergezielten Kundenansprache und einer gewissenhaften Vorqualifizierung könnenseine Kunden sich auf qualitative Leads verlassen, die ihnen zuverlässigschnelle Vertriebserfolge bescheren. Mit jahrelanger Erfahrung undtiefgreifender Expertise legen Patrick Gessner und sein Team für ihre Kunden denGrundstein für eine starke Kundenbindung, steigende Vertriebsaktivität undlangfristiges Unternehmenswachstum.Leadmagneten: Mit hochwertigen Leads zu maximalem VertriebserfolgNeben Unternehmen, die die Leadgenerierung komplett ausgelagert haben, zählen