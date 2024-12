Maximilian Karpf von FM Sales verrät, wie Unternehmen ihren Umsatz damit planbar steigern (FOTO)

Potsdam (ots) - Effektive Umsatzsteigerung durch smarte Strategien: Mit Up- und

Cross-Selling lassen sich Verkaufszahlen gezielt maximieren und Kundenbindungen

nachhaltig stärken - ihre Potenziale schöpfen allerdings noch immer nur wenige

Unternehmen aus. Wie also lassen sie sich in der Praxis gewinnbringend umsetzen?



Die digitale Geschäftswelt bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen

zahlreiche Chancen, Kundenbeziehungen zu vertiefen und Umsätze zu steigern. Vor

allem Up- und Cross-Selling tun sich dabei als immer beliebtere Ansätze hervor,

um Kunden einen klaren Mehrwert zu bieten und gleichzeitig die Verkaufszahlen zu

erhöhen. Dabei geht es allerdings nicht nur darum, Produkte oder

Dienstleistungen zu verkaufen, sondern Kundenbedürfnisse zu verstehen und

gezielt darauf einzugehen. "Wenn Unternehmen diese Strategien bewusst einsetzen,

steigern sie nicht nur ihren Umsatz, sondern auch die Zufriedenheit ihrer Kunden

- ein Vorteil, auf den gerade jetzt in wirtschaftlich angespannten Zeiten

niemand mehr verzichten darf", betont Maximilian Karpf, Geschäftsführer von FM

Sales.







mit der richtigen Kombination aus Datenanalyse und maßgeschneiderten

Empfehlungen ausschöpfen", fügt er hinzu. Als erfahrener Unternehmensberater

unterstützt Maximilian Karpf Start-ups sowie kleine und mittelständische

Unternehmen bei der Umsetzung entsprechender Strategien. So hat sein Team bei FM

Sales bereits zahlreiche Kunden auf Wachstumskurs gebracht - sei es durch die

Entwicklung innovativer Vertriebsstrategien, die gezielte Suche nach

qualifizierten Mitarbeitern oder die Generierung hochwertiger Leads. Welche

Rolle Up- und Cross-Selling dabei spielen und wie sie sich in der Praxis

erfolgreich umsetzen lassen, erfahren Sie hier.



Mehrwert schaffen und Umsatz steigern - die Feinheiten von Up- und Cross-Selling

im Überblick



Up- und Cross-Selling zählen zu den wichtigsten Werkzeugen im Vertriebsarsenal

jedes Unternehmens - unabhängig von dessen Größe oder Branche. Doch was genau

verbirgt sich hinter diesen Begriffen eigentlich? Beim Upselling geht es darum,

Kunden davon zu überzeugen, eine höherwertige Variante eines Produkts oder

zusätzliche Dienstleistungen zu erwerben, die den ursprünglichen Kauf aufwerten.

Ein typisches Beispiel dafür wäre der Vorschlag, beim Autokauf auf eine

Modellvariante mit besserer Ausstattung umzusteigen. Ebenso beispielhaft dafür

steht etwa ein Mobilfunkanbieter, der Kunden von einem Basisvertrag zu einem

Premiumvertrag mit mehr Datenvolumen überreden möchte. Hier ist es entscheidend,

die Vorteile klar zu kommunizieren, etwa durch die Betonung von zusätzlichen Seite 2 ► Seite 1 von 2



