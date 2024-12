Teslas epische Rallye: Das ist jetzt das höchste Kursziel an der Wall Street!

Am Sonntag hat der Wedbush-Analyst Dan Ives sein Kursziel für die Aktie auf das höchste der Wall Street hochgeschraubt. Ives erwartet einen Anstieg auf 515 US-Dollar pro Aktie, von zuvor 400 US-Dollar, und sagte, dass die "autonome Zukunft früher kommt". Er rechnet ebenfalls damit, dass Trump Initiativen beschleunigen wird, die die Einführung selbstfahrender Autos erleichtern.

Die Tesla-Aktie ist am Freitag um 4,3 Prozent auf 436,23 US-Dollar gestiegen – ein Rekordhoch. Zuvor hatte Reuters berichtet, dass der designierte Präsident Donald Trump wahrscheinlich ein Programm beenden würde, das Autohersteller dazu verpflichtet, Unfälle zu melden, die sich ereignen, während Fahrzeuge fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme verwenden.

Das neue Kursziel bewertet Tesla mit etwa 1,7 Billionen US-Dollar. Ives "Bull-Szenario" liegt sogar bei 650 US-Dollar pro Aktie und bewertet das Unternehmen mit etwa 2,1 Billionen US-Dollar.

Tesla nutzt KI-basierte Computertechnik, um seine Autos darauf zu trainieren, selbstständig zu fahren. Es werden Fortschritte erzielt – von Tesla und anderen. Waymo von Alphabet absolviert beispielsweise mehr als 150.000 fahrerlose Taxifahrten pro Woche und Alphabet plant, Waymo bis 2025 auf weitere Städte auszudehnen.

Die zweite Amtszeit von Trump werde "die autonome und KI-Geschichte für Tesla und Musk in den kommenden Jahren völlig verändern" so Ives. Da die Technologie immer ausgereifter wird, geht Ives wie viele andere an der Wall Street davon aus, dass Trumps Politik es einfacher machen wird, selbstfahrende Dienste anzubieten.

"Wir glauben, dass der Marsch auf eine Bewertung von 2 Billionen Dollar für Tesla in den nächsten 12 bis 18 Monaten nun begonnen hat", fasst der Analyst zusammen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion