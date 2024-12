Mehr Jobs und Investitionen in der deutschen Biotechnologie

Berlin (ots) - Die jährliche Trendumfrage des Biotechnologie-Branchenverbands,

BIO Deutschland e. V., zeigt, dass die Unternehmen ihre aktuelle und zukünftige

Situation wieder etwas besser bewerten als noch im Vorjahr. Die Indices für die

aktuelle und zukünftige Geschäftslage, das aktuelle politische Klima, zukünftige

Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE) und die Beschäftigungslage

steigen oder bleiben weitgehend gleich. Lediglich was die Einschätzung des

zukünftigen politischen Klimas angeht sinkt der Wert noch einmal leicht im

Vergleich zur letztjährigen Umfrage.



Die Trendumfrage führt BIO Deutschland seit 2006 jeweils zum Jahreswechsel

durch. Der Index wird analog zum ifo-Index erhoben. Nachdem die Indices im

letzten Jahr bei der Einschätzung der aktuellen Geschäftslage, des aktuellen

politischen Klimas, Beschäftigungslage und Investitionen in FuE deutlich

einbrachen, scheint sich die allgemeine Stimmungslage wieder zu verbessern. Die

Indices sind allerdings insgesamt deutlich niedriger als in der Hochphase der

Corona-Pandemie.





