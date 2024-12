Für Warren Buffett gibt es Grund zu feiern!

Buffett hat vor allem mit seinen Veräußerungen von Apple und der Bank of America für Aufsehen gesorgt. Im zweiten Quartal 2024 stieß er fast die Hälfte seiner Apple-Beteiligung ab, womit der Anteil nun um 67 Prozent geringer ist als Ende 2023. Auch die langjährige Beteiligung an der Bank of America wurde unter die 10-Prozent-Schwelle reduziert.

Insgesamt hat Berkshire im Jahr 2024 Aktien im Wert von 133 Milliarden US-Dollar verkauft, was viele Marktbeobachter überraschte. Kevin Heal, Analyst bei Argus, vermutet, dass Buffett auf bessere Gelegenheiten wartet.

"Wir glauben, dass ein Teil der 325 Milliarden US-Dollar in bar irgendwann für Investitionen in einer Notlage verwendet werden wird, entweder in einer Branche oder in einem einzelnen Unternehmen, ähnlich wie es Berkshire während der letzten Wirtschaftskrise getan hat."

Und weiter: "Dies wird auch den Nachfolgern die Möglichkeit bieten, sich zu profilieren, wenn Herr Buffett offiziell die Zügel übergibt."

Parallel zur Rallye seiner Aktien hat Buffett die Rückkäufe eingestellt, da die Bewertungen stark gestiegen waren. Im dritten Quartal tätigte Berkshire keine Rückkäufe mehr, nachdem diese bereits im zweiten Quartal auf nur noch 345 Millionen US-Dollar gesunken waren. Das Unternehmen gibt an, dass es Aktien zurückkaufen wird, wenn Buffett "der Ansicht ist, dass der Rückkaufpreis unter dem konservativ ermittelten inneren Wert von Berkshire liegt". Gleichzeitig erreichte der Bargeldbestand von Berkshire mit 300 Milliarden US-Dollar einen historischen Höchststand.

Trotz der Verkäufe und des Rückkaufstopps hat Berkshire kleinere Investitionen getätigt, darunter eine Beteiligung von 500 Millionen US-Dollar in Domino’s Pizza, eine Position beim Swimmingpool-Lieferanten Pool, sowie eine Aufstockung der Beteiligung an SiriusXM auf über 30 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion