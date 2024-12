Zalando will About You schlucken

Die Offerte lautet auf 6,50 Euro. Während sich Zalando im laufenden Jahr um mehr als 60% erholt hat, lag der Kurs des Übernahmeziels insgesamt 2024 im Minus. About You ist eine Internetplattform vom Versandhaus König Otto. About You wird im Rahmen des Deals mit rund 1,1 Milliarden bewertet. Die Marktkapitalisierung beim Börsengang betrug noch rund 4 Milliarden Euro. Der Kaufpreis liegt bei 1,1 Milliarden Euro. Ein Zusammenschluß macht Sinn. Zum einen können Größeneffekte genutzt werden und zum anderen läßt sich das Geschäftsmodell skalieren. Ein zusammengeschlossenes Unternehmen ist auch besser gerüstet. Zusammen haben die Internethändler bessere Voraussetzungen asiatischer Ultrabilligkonkurrenz zu trotzen.

Es treten immer mehr aggressive Wettbewerber wie Temu oder Shein auf den Plan. Zalando möchte sich besser abgrenzen mit hochwertigen Angeboten und eine anspruchsvolle digitale Beratung der Kunden. Der Zalando-Vorstand sieht Synergieeffekte, vor allem in der Logistik, im B2B-Geschäft und in der Zahlungsabwicklung. Die Unternehmensleitung glaubt, daß ihre Strategie gut zusammenpaßt, einen höheren Marktanteil in Europa abdeckt sowie durch die Transaktion ein zusätzliches Wertschöpfungspotential realisieren kann. Vorstand und Aufsichtsrat von About You unterstützen den Deal. Zusammen mit den Hauptaktionären haben sie sich verpflichtet, ihre Anteile in Höhe von gut 70% an Zalando zu verkaufen.

About You wurde 2014 als Tochter der Otto Group gegründet. Der Hamburger Versandhändler hält zusammen mit dem dänischen Unternehmer Anders Holch Povlsen und dem Gründerenkel Benjamin Otto knapp 65% der Anteile. Zalando und About You verfolgen ehrgeizige Ziele für den Gewinn. Sie streben eine Ebit-Marge von 10 bis 13% an. Die Realität sieht (noch) anders aus. Für die ersten neun Monate hat Zalando eine Marge von lediglich 4% ausgewiesen. Bis 2028 möchten die zusammengeschlossenen Unternehmen aber eine Wachstumsrate von 5 bis 10% erreichen und die bereinigte Ebit-Marge auf eine Range zwischen 6 und 8% einfahren.