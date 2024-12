Elektrokonzept Simsek bietet maßgeschneiderte Lösungen für PV-Anlagen und Elektroinstallationen aus einer Hand an (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wickede (Ruhr) (ots) - Komplettdienstleistungen im PV-Bereich garantieren Kundennicht nur eine schnelle und effiziente Umsetzung und eine unkomplizierteKommunikation, sondern stellen auch ein hohes Maß an Qualität sicher. MitElektrokonzept Simsek bietet Ahmet Simsek dieses Komplettpaket für PV-Anlagenund Elektroinstallationen im privaten und gewerblichen Bereich an. Dabei legt erseinen Fokus auf hochwertige Dienstleistungen, umfassenden Service undlangfristige Partnerschaften. Hier erfahren Sie, was es mit dem Angebot imDetail auf sich hat.Nach dem großen Boom hat sich der Photovoltaik-Markt weitestgehend stabilisiert:Die anhaltend hohe Nachfrage kann durch eine verbesserte Materialverfügbarkeitnicht nur schneller, sondern auch preisgünstiger bedient werden, sodass immermehr Menschen von den vielen Vorteilen einer eigenen Solaranlage profitierenkönnen. Bei allzu günstigen Angeboten ist dennoch Vorsicht geboten: VieleHändler, die mit Dumpingpreisen locken, verarbeiten nicht nur billigeMassenprodukte, sondern sparen auch am Service und der Dienstleistungsqualität.Häufig werden Aufträge an verschiedene Subunternehmer weitergegeben, was imErgebnis zu langwierigen oder stockenden Prozessen, mangelhafterHandwerksleistung oder Problemen bei der Inbetriebnahme der Solaranlage führt."Eine PV-Anlage ist eine Investition, die sich aufgrund von steigendenStrompreisen und wachsendem Interesse an erneuerbaren Energien als langfristigsinnvoll erweist", erklärt Ahmet Simsek. Geschäftsführer von ElektrokonzeptSimsek. "Wer sich bei ihrer Installation jedoch von externen Unternehmenabhängig macht, läuft Gefahr, eine minderwertige Dienstleistung zu erhalten.""Umso wichtiger ist es, hier mit Bedacht vorzugehen und vermeidbare Fehler vonBeginn an zu umgehen", fährt der Elektrotechnikermeister fort. MitElektrokonzept Simsek setzt der Unternehmer Photovoltaik- undElektroinstallationsprojekte für Privat- und Gewerbekunden im Umkreis von 100Kilometern um den Firmenstandort in Wickede (Ruhr) um. Dabei entwickelt ersowohl für Neubauten als auch für Bestandsimmobilien maßgeschneiderte Lösungen,die exakt auf die Bedürfnisse seiner Kunden abgestimmt sind und auf die Senkungvon Energiekosten und die Erreichung einer maximalen Energieeffizienz abzielen.Mit jahrelanger Erfahrung und umfassender Fachkompetenz sind Ahmet Simsek undsein Team zu starken und langfristigen Partnern für unzählige Eigenheimbesitzer,Unternehmen und öffentliche Auftraggeber geworden.Elektrokonzept Simsek liefert das Rundum-Paket für individuelle BedürfnisseVon der Planung der PV-Anlage und der Antragsstellung beim Netzbetreiber über