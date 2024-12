"Die Bewertungsniveaus in Europa sind viel attraktiver"

Europäische Aktien hinken den USA hinterher, so stark wie seit mindestens 25 Jahren nicht mehr, wie MSCI-Daten zeigen. Während der Euro gegenüber dem US-Dollar in diesem Jahr um mehr als fünf Prozent gefallen ist, prognostizieren einige Analysten, dass er sogar unter die 1-US-Dollar-Marke rutschen könnte. Doch die niedrigen Bewertungen locken Investoren an.

"Wir glauben, dass Europa eine positive Überraschung für unterinvestierte Anleger sein könnte", zitiert Reuters Caroline Gauthier, Co-Leiterin für Aktien bei Edmond de Rothschild. Sie argumentiert, dass die Märkte kurz vor dem "Höhepunkt der Negativität" stehen, was Raum für Erholung lasse.