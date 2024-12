Tracking wird immer schwerer - so kommen Shopbetreiber trotzdem datenschutzkonform an die nötigen Daten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zürich-Oerlikon (ots) - Effektives und datenschutzkonformes Marketing zählt zuden größten Herausforderungen, die das Führen eines E-Commerce-Unternehmens mitsich bringt. Als Eidg. Dipl. Marketingleiter und Geschäftsführer der AdWiserGmbH unterstützt Ephraim Chiozza seine Kunden dabei, diese Herausforderung zumeistern. Durch seine 15-jährige Branchenerfahrung und einen innovativen Ansatz,der datengesteuertes Marketing mit erprobter Werbepsychologie kombiniert, konnteer schon zahlreichen Firmen dauerhaft zu mehr Umsätzen und einem höheren Returnon Ad Spend verhelfen. Was Shopbetreiber tun können, um trotzDatenschutzgesetzen und Werbeblockern an brauchbare Tracking-Daten zu kommen,erfahren Sie hier.Sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene ist in den letzten Jahrenviel geschehen, um den Datenschutz zu verbessern. Noch immer werden regelmäßigGesetze verabschiedet, die regulieren, wie Seitenbetreiber Tracking betreibendürfen und welche Voraussetzungen sie erfüllen müssen - zum Beispiel diePflicht, durch Banner auf Tracking-Maßnahmen hinzuweisen und um Zustimmung fürden Einsatz von Cookies zu bitten. Leider sind Onlinehändler bei all diesenBemühungen um besseren Datenschutz oftmals die Leidtragenden. "Ohne Trackingkommen keine Daten zustande. Diese sind jedoch dringend erforderlich, umAlgorithmen zu trainieren und effektive Werbekampagnen zu schalten", fasstEphraim Chiozza von der AdWiser GmbH das Problem zusammen."Schlimmstenfalls drohen Shopbetreibern dadurch ernstzunehmende Umsatzeinbußen",ergänzt der Marketing-Experte. "Unpräzises Tracking und eine unzureichendeDatenlage haben zur Folge, dass Werbekampagnen schlechter laufen und somitweniger Kunden im Shop einkaufen. Es ist jedoch auch ohne Cookies möglich,Nutzer effektiv und vollkommen legal zu tracken und so die nötigen Daten zurOptimierung der Werbemaßnahmen zu gewinnen." Ephraim Chiozza ist seit über 15Jahren in der Werbebranche tätig und hat als Fachmann für NeuroperformanceMarketing zudem bereits Vorträge an mehreren Hochschulen und auf renommiertenBranchen-Events zum Thema Marketing gehalten. Gemeinsam mit seinem Team derAdWiser GmbH kreiert er Marketing-Ökosysteme für Onlineshops, die aufnachhaltiges Wachstum abzielen. Hier erläutert Ephraim Chiozza, was ein solidesTracking-Set-up ausmacht und wie Shopbetreiber mehr und qualitativ bessere Datensammeln.Smartes Tracking läuft (fast) ohne CookiesLange Zeit waren Cookies das Mittel der Wahl, um Aktivitäten im Netz zuverfolgen. Inzwischen sperren jedoch immer mehr Nutzer Tracking-Cookies aus,indem sie Adblocker benutzen und von den Consent-Formularen der besuchten