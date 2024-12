Taykwa Tagamou Nation und Canada Nickel kündigen 20 Millionen Dollar Investitionspartnerschaft an

- Größte jemals bekannt gewordene Direktinvestition in ein Bergbauprojekt für kritische Mineralien in Kanada durch eine First Nation

- Die Taykwa Tagamou Nation hält 8,4 % der Aktien der Canada Nickel Company (nach der Umwandlung) und hat das Recht, eine Person für den Vorstand des Unternehmens zu nominieren

TORONTO, 16. Dezember 2024 - Taykwa Tagamou Nation ("TTN") und Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ... - sind stolz darauf, eine Investition bekannt zu geben, die das gemeinsame Engagement für die Weiterentwicklung von Canada Nickels Vorzeige-Nickelsulfidprojekt Crawford widerspiegelt und gleichzeitig das wirtschaftliche Empowerment und die langfristige Zusammenarbeit fördert. TTN wird bei Abschluss 20 Mio. $ seines Eigenkapitals in eine Wandelanleihe investieren, die in 16,67 Mio. Stammaktien von Canada Nickel zu einem Preis von 1,20 $ umgewandelt werden kann, was einer Beteiligung von 8,4 % am Unternehmen entspricht (basierend auf dem derzeit emittierten und ausstehenden Aktienkapital des Unternehmens). Die Wandelanleihe wurde am 13. Dezember 2024 unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion, der für Januar 2025 erwartet wird, unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und des Erhalts aller anderen erforderlichen Zustimmungen Dritter.

"Diese Partnerschaft ist ein Beispiel für unsere Vision von wirtschaftlicher Selbstbestimmung", sagte Chief Bruce Archibald von TTN. "Indem wir unser eigenes Kapital einsetzen, um uns eine bedeutende Beteiligung an Canada Nickel zu sichern, stellen wir sicher, dass wir einen echten Sitz am Entscheidungstisch haben. Diese Zusammenarbeit ebnet den Weg für den Erfolg künftiger Generationen, während wir gleichzeitig unser Engagement für die Umwelt und das Wohlergehen der Gemeinschaft aufrechterhalten. Wir sind stolz darauf, einen neuen Standard für die Partnerschaft mit den First Nations im Bergbausektor zu setzen. Sie zeigt, wie gegenseitiger Respekt zu sinnvollen Veränderungen und dauerhaften Vorteilen sowohl für die Antragsteller als auch für die betroffenen First Nations führen kann."

Die Investition von TTN sichert nicht nur direkte finanzielle Vorteile für die Gemeindemitglieder, sondern positioniert die First Nation auch als wichtigen Akteur beim globalen Übergang zu sauberer Energie, da Nickel ein entscheidender Mineralstoff für Batterien von Elektrofahrzeugen und andere nachhaltige Technologien ist und das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Crawford, die größte Nickelmine Kanadas werden soll.

"Diese Transaktion zeigt, was möglich ist, wenn Industrie und First Nations auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten", sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel. "Die Führung und die Vision von TTN haben diese Partnerschaft entscheidend geprägt. Wir freuen uns, TTN als echten Partner auf unserer Reise zur Bereitstellung wichtiger Mineralien für die saubere Energiewende begrüßen zu dürfen. Während wir unser Vorzeigeprojekt Crawford in Richtung einer Bauentscheidung vorantreiben, planen wir auch, das Potenzial des Nickeldistrikts Timmins gemeinsam zu erschließen, indem wir bis Mitte 2025 acht Ressourcen fertigstellen und so eine Zukunft aufbauen, die sowohl der Umwelt als auch künftigen Generationen zugutekommt."

Canada Nickel und TTN haben ein starkes gemeinsames Interesse an der Verantwortung für die Umwelt. Mit der prozessbegleitenden Karbonisierung der Tailings von Canada Nickel wird das Crawford-Projekt zu einem Netto-Null-Betrieb und zu einer der größten permanenten Kohlenstoffspeicheranlagen Kanadas, die während der Spitzenproduktionszeit bis zu 1,5 Mio. Tonnen C02 pro Jahr speichern kann.

"TTN war schon immer bestrebt, mit Visionen und Taten voranzugehen, und wir sind stolz darauf, dass diese Partnerschaft einen neuen Maßstab dafür setzt, wie First Nations mit dem Bergbausektor zusammenarbeiten können", sagte Deputy Chief Derek Archibald von TTN. "Diese Vereinbarung zeigt, was erreicht werden kann, wenn die First Nations kreativ mit ihren eigenen Einkünften umgehen und Respekt, Zusammenarbeit und Gerechtigkeit im Vordergrund stehen."

Wandelanleihe

Die besicherte Wandelanleihe in Höhe von 20 Mio. $ (die "Anleihe") hat eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Abschluss und wird mit einem jährlichen Kupon von 4,75 % verzinst, der vor der Umwandlung vierteljährlich gezahlt wird. Die Anleihe berechtigt TTN zur Umwandlung in 16,67 Millionen Stammaktien (zu einem Umwandlungspreis von 1,20 $ pro Aktie), was einer Beteiligung von 8,4 % am Unternehmen entspricht (basierend auf dem derzeit emittierten und ausstehenden Aktienkapital von Canada Nickel von 181.418.982 Stammaktien). TTN hat zugestimmt, bei der Unterzeichnung eine Anzahlung von 1 Million $ zu leisten. TTN hat außerdem Anspruch auf einen Sitz im Board of Directors des Unternehmens, solange es die Wandelanleihe oder nach der Umwandlung mindestens 5 % der Aktien des Unternehmens hält.

Zitate

Diese bahnbrechende Vereinbarung zwischen der Taykwa Tagamou Nation und Canada Nickel wird dazu beitragen, dass die lokalen Gemeinden und First Nations an den Vorteilen der Erschließung von Mineralien in Ontario teilhaben können", sagte George Pirie, Bergbauminister von Ontario. "Da die weltweite Nachfrage nach Mineralien steigt, ist Ontario bereit, ein verantwortungsvoller Produzent dieser wichtigen Ressourcen zu sein und den Gemeinden im Norden und in der ganzen Provinz gute Arbeitsplätze und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten."

- Herr George Pirie, Minister für Bergbau

"Ich möchte der Taykwa Tagamou Nation und Canada Nickel zu dieser historischen Partnerschaft gratulieren", sagte Stephen Crawford, Beigeordneter Minister für Bergbau. "Es ist sehr aufregend zu sehen, dass eine First Nation eine Beteiligung an einem wichtigen Mineralienprojekt übernimmt, das für die Lieferketten für Elektrofahrzeuge und andere saubere Technologien von entscheidender Bedeutung sein wird. Wenn First Nations und Bergbauunternehmen in Ontario zusammenarbeiten, können Wirtschaftswachstum und Wohlstand für ganze Regionen unserer Provinz freigesetzt werden."

- Stephen Crawford, Beigeordneter Minister für Bergbau

Über Taykwa Tagamou Nation

Taykwa Tagamou Nation (TTN) ist eine fortschrittliche First Nation im Norden Ontarios, die sich der wirtschaftlichen Selbstbestimmung verschrieben hat und gleichzeitig einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und das Wohl der Gemeinschaft legt. TTN geht mit gutem Beispiel voran, indem sie innovative Partnerschaften eingeht, die sicherstellen, dass ihre Mitglieder direkt von den wirtschaftlichen Möglichkeiten profitieren und gleichzeitig ihre kulturellen und ökologischen Werte für künftige Generationen bewahren.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten voran, um das für die wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern.

Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel Sulphide Project im aufstrebenden Timmins Nickel District unterstützt. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko.

