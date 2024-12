DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Volvo B auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo B mit einem Kursziel von 326 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang dürfte gegenüber dem Vorquartal zugelegt haben, schrieb Analyst Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal am 29. Januar. Lieferkettenprobleme und Startschwierigkeiten der neuen VNL-Generation dürften schrittweise abnehmen./agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2024 / 07:52 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 24,00EUR auf Tradegate (16. Dezember 2024, 11:17 Uhr) gehandelt.