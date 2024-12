US-IPO-Markt 2025: Steht die große Erholung bevor?

Das letzte große Börsendebüt des Jahres 2024 wurde von ServiceTitan absolviert. Ein führender Anbieter von Business-Management-Software für Handwerksbetriebe hat seine Aktien erfolgreich zu einem Preis von 71 US-Dollar an die Börse gebracht. Dieser Wert liegt deutlich über der zuvor angekündigten Preisspanne von 65 bis 67 US-Dollar und sogar weit über früheren Planungen, die noch von 52 bis 57 US-Dollar ausgingen. Mit einem Emissionsvolumen von 8,8 Millionen Aktien liefert der Börsengang einen hoffnungsvollen Abschluss für ein ansonsten tristes Jahr im US-IPO-Sektor.

Für die meisten Anleger war 2024 ein außergewöhnliches Jahr. Der Bitcoin-Kurs schoss um 138 Prozent in die Höhe, der technologiegetriebene Nasdaq 100 legte 29 Prozent zu, und auch der S&P 500 konnte mit einem Plus von 27 Prozent überzeugen. Doch für IPO-Investoren blieb die Ausbeute mager.

Trotz des Anstiegs des Renaissance Capital IPO ETF, der einen Korb jüngerer Börsengänge abbildet, um 22 Prozent, war die Zahl neuer Emissionen enttäuschend niedrig. Nur 140 Börsengänge brachten insgesamt 28,8 Milliarden US-Dollar ein. Damit bleibt das Volumen weit hinter den Vorkrisenniveaus zurück, die vor der Pandemie bei etwa 50 Milliarden US-Dollar lagen. Besonders der Vergleich mit dem Rekordjahr 2021, in dem IPOs 142 Milliarden US-Dollar einbrachten, verdeutlicht die anhaltende Flaute.

Positive Signale von wenigen Gewinnern

Obwohl die Zahl der Börsengänge gering blieb, konnten einige Unternehmen dennoch beeindrucken. Reddit, Astera Labs, Rubrik und Waystar gehören zu den Gewinnern des Jahres 2024 und lieferten teilweise beeindruckende Renditen für ihre Anleger. Reddit erzielte eine Rendite von 45 Prozent, während Waystar mit 35 Prozent beeindruckte. Rubrik und Astera Labs lagen zwischen 25 Prozent und 40 Prozent. Allerdings gab es auch Verlierer wie Ibotta und Ingram Micro, die unter ihrem Ausgabepreis notieren. Diese Entwicklungen zeigen, dass der IPO-Markt zwar nicht vollständig stagniert, aber dennoch weit von einer breiten Erholung entfernt ist.

Warum der Markt 2025 aufleben könnte

Experten sehen für das kommende Jahr deutliche Chancen für eine Wiederbelebung des IPO-Markts. Die allgemeinen Marktbedingungen sind günstig: Die Aktienmärkte befinden sich auf Höchstständen, die Zinssätze haben sich stabilisiert, und die politische Unsicherheit des Wahljahres 2024 ist vorüber.

Allerdings gibt es noch zwei große Herausforderungen. Viele Tech-Unternehmen haben weiterhin Zugang zu privatem Kapital, was den Druck mindert, an die Börse zu gehen. Namen wie SpaceX, Stripe, Databricks und ByteDance können ihre Finanzierungsbedürfnisse durch private Märkte decken und so den Börsengang hinauszögern.

Das zweite Hindernis bleibt die sogenannte Bewertungslücke. Viele Unternehmen sehen sich mit der Schwierigkeit konfrontiert, ihre IPO-Preise an die zuletzt erreichten Bewertungen im privaten Markt anzupassen. ServiceTitan wurde beispielsweise 15 Prozent unter der Bewertung der letzten privaten Finanzierungsrunde aus dem Jahr 2022 an die Börse gebracht. Dennoch ist dies eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den massiven Abschlägen von bis zu 40 Prozent, die noch vor einem Jahr notwendig gewesen wären.

Wer könnte 2025 folgen?

Die Hoffnungen auf eine Rückkehr des IPO-Booms ruhen auf Unternehmen, die entweder unter Druck stehen, Kapital zu beschaffen, oder sich bereits in einer späten Phase ihrer Vorbereitungen befinden. Zu den vielversprechenden Kandidaten zählen Klarna, Chime und CoreWeave, während auch bekannte Marken wie Del Monte, Panera Bread und SeatGeek als mögliche Börsenanwärter gehandelt werden.

Neben diesen etablierten Namen gibt es auch Gerüchte um Unternehmen wie Databricks, eToro, Epic Games, Chobani und Liquid Death. Besonders im Tech- und Konsumsektor könnten diese Börsengänge neue Impulse setzen.

Matt Kennedy von Renaissance Capital ist optimistisch: "Für viele Unternehmen reicht der aktuelle Markt aus, um den Schritt an die Börse zu wagen."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion