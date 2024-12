BECK und Dietrich's bündeln Kräfte

--------------------------------------------------------------

Mauerkirchen, Österreich / Neubiberg, Deutschland (ots) - Der patentierteHolznagel von BECK ist in Dietrich's DC-Statik 25 integriert: Die Bemessungnachhaltiger Holzrahmenbauwände und Holzbalkendecken mit LIGNOLOC® ist jetzteinfacher.BECK, führender Hersteller von Befestigungssystemen, und Dietrich's, Spezialistfür Softwarelösungen im Holzbau, geben die Integration der LIGNOLOC® Holznägelvon BECK in die Holzbausoftware von Dietrich's DC-Statik bekannt. LIGNOLOC®Holznägel von BECK sind in die Horizontalstatik aufgenommen und könnenvollumfänglich berechnet werden.Damit wird die präzise Bemessung von Holzrahmenbauwänden und Holzbalkendeckenzur Gebäudeaussteifung einfacher als je zuvor, denn LIGNOLOC® überzeugtgegenüber herkömmlichen Befestigungssystemen mit einer höherenKorrosionsbeständigkeit, einem besseren Wärmeschutz, einer werkzeugschonendenNachbearbeitbarkeit, sowie einer warmen, natürlichen Ästhetik.LIGNOLOC® von BECK ist der erste maschinell verarbeitbare Holznagel, mit dem Holz mit Holz zu Holz verbunden werden kann - ganz ohne Metall, Leim oderKlebstoffe. Beim Einschießen mit den eigens entwickelten Druckluftnaglern oderNagelköpfen entsteht aufgrund der Reibungshitze eine dauerhafte Verbindung durchLignin-Adhäsion: Die Holznägel verbinden sich unlösbar mit dem Material.Verschiedene Varianten von LIGNOLOC® ermöglichen ein breites Anwendungsspektrumund bieten eine vollständig nachhaltige Lösung für moderne Holzbauprojekte, diehöchste ökologische Ansprüche erfüllt.Die Version 25 der Holzbau-Software von Dietrich's ermöglicht die Lastverteilungund Bemessung von Holzrahmenbauwänden und Holzbalkendecken direkt amGebäudemodell. Damit ist eine schnelle Definition tragender Bereiche und dieautomatische Ermittlung von Windlasten für beliebige Grundrisse problemlosmöglich."Die Integration unserer innovativen LIGNOLOC® Holznägel in DC-Statik macht diezahllosen Möglichkeiten sichtbar, diese besonders nachhaltigenBefestigungsmittel im Holzbau einzusetzen," erklärt Dipl.-Ing. Stefan Siemers,Direktor Forschung & Entwicklung bei BECK. "Die Zusammenarbeit mit Dietrich'sstärkt unseren Anspruch, nachhaltig innovative Lösungen für die Bauwirtschaft zuschaffen."Mit Dietrich's besteht außerdem die Möglichkeit, LIGNOLOC® Holznägel imPlanungsbereich einzusetzen. Damit kann der schießbare Holznagel von BECK vonBeginn an in Projekte, bei denen Nachhaltigkeit und Effizienz im Fokus stehen,integriert werden. "Mit BECK als starkem Partner können wir unseren Kunden mitDietrich's und DC-Statik ein einzigartiges Tool zur Verfügung stellen, das dieBemessung und Planung von Holzbauprojekten entscheidend vereinfacht", ergänztAndreas Buck, Projektleiter bei Dietrich's. "Unser gemeinsames Ziel ist es, dieEffizienz im Holzbau zu steigern und nachhaltige Lösungen zu etablieren."Die Kooperation betont den starken Innovationscharakter beider Unternehmen underöffnet neue Wege der Digitalisierung im Holzbau. LIGNOLOC® Holznägel von BECKals nachhaltige Alternative für herkömmliche Befestigungssysteme und Dietrich'sals Vorreiter im Bereich Statik- und Planungssoftware setzen zusammen neueMaßstäbe für die Zukunft des Holzbaus.Weitere Informationen zu LIGNOLOC® von BECK finden Sie hier(https://www.beck-fastening.com/de/innovation/lignoloc) .BECK auf der Messe BAU 2025 in MünchenTreffen Sie BECK auf der internationalen Leitmesse BAU für Architektur,Materialien und Systeme - wir freuen uns auf Sie!Datum: 13.01.2025 - 17.01.2025Art: AusstellungenOrt: Trade Fair Center Messe MünchenAm Messeturm81829 MünchenDeutschlandURL: https://bau-muenchen.comLIGNOLOC® von BECK X Dietrich's Zum BECK Press-Kit (https://beckfastening-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sharenode_beck-fastening_com/EpY1bHcJcuRFvWWTgXY_26gBC5JefdsXFr8P-5p3SdgScg?e=snltaP)Pressekontakt:BECKVincent Amadeus Christa, MScTelefon: +43 7724 2111-512E-Mail: mailto:pr@beck-fastening.comWebsite: http://beck-fastening.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/177677/5931226OTS: BECK