Proxima Fusion begrüßt Barrington D'Arcy als Chief Manufacturing Officer (FOTO)

Er wird die Entwicklung und Skalierung der Fertigungssysteme fürStellarator-Fusionskraftwerke leiten. Ein entscheidender Meilenstein ist dieEntwicklung von Hochtemperatur-Supraleitern (HTS) mit hohem Magnetfeld, um dasweltweit erste Stellarator-Fusionskraftwerk im kommenden Jahrzehnt ans Netz zubringen.Rekordmissionen bei SpaceX2013 kam Baz als Manufacturing Engineering Director zu SpaceX, um seineErfahrung bei von BMW auf die Raketenproduktion zu übertragen. Während seinerAmtszeit leitete er den Produktionshochlauf und verließ das Unternehmen 2020 alsSenior Production Director, nachdem SpaceX seine hundertste Mission gestartetund einen Jahresrekord mit 26 Missionen aufgestellt hatte.Erste Netto-Fusionsenergie ab 2031Bei Proxima Fusion wird er entscheidend dazu beitragen, die Produktionsprozessezu optimieren und effizienter zu machen, um die ambitionierten Ziele desUnternehmens zu erreichen. Das Startup hat Anfang des Jahres eine langfristigePartnerschaft mit dem Paul Scherrer Institut (PSI) geschlossen, um großeHTS-Magnete für Stellarator-Fusionsgeräte zu entwickeln, herzustellen und zutesten. Diese Magnete werden ein höheres Magnetfeld haben als die Spulen desWendelstein 7-X (W7-X) am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP), auf dessenLeistungen Proxima aufbaut.Mit dem Bau des Demonstrationsmagnets von Proxima Fusion, dem Stellarator ModellCoil (SMC), wird 2027 ein entscheidendes technologisches Risiko für dieHTS-Technologie bei Stellaratoren beseitigt. Dies wird den Weg für denDemonstrationsstellarator des Unternehmens, Proxima Alpha, ebnen, der 2031 zumersten Mal Netto-Fusionsenergie im stationären Zustand demonstrieren wird."Wir bauen die Zukunft der sauberen Energie"Francesco Sciortino, Mitbegründer und CEO von Proxima, hat große Pläne mitD'Arcy: "Unser ehrgeiziger Zeitplan für die kommerzielle Fusion erfordert einWeltklasseteam, das schnell handeln kann. Baz' Erfolgsbilanz spricht für sich.Von der Skalierung der Raketenproduktion bei SpaceX bis hin zur bahnbrechendenHerstellung von medizinischen Robotern bei CMR Surgical hat Baz in einigen deranspruchsvollsten Branchen der Welt Höchstleistungen erbracht. Mit ihm an Bordwerden wir die Stärken der gesamten europäischen Industrie nutzen, um die hoheQualität in der Fertigung zu erreichen, die für die Energiewende in Europanotwendig ist.""Der Einstieg bei Proxima Fusion ist eine einmalige Gelegenheit", sagte D'Arcy."Meine Erfahrungen bei BMW, SpaceX und CMR Surgical haben mich gelehrt, wie mandie Fertigung in neuen Bereichen anwendet, und ich freue mich darauf, dieseLektionen hier bei Proxima auf ein noch höheres Niveau zu bringen. Wir bauennicht nur Stellaratoren - wir bauen die Zukunft der sauberen Energie."Über Proxima FusionProxima Fusion wurde 2023 aus dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP)ausgegliedert und arbeitet seitdem in öffentlich-privater Partnerschaft mit demIPP an der Erweiterung der physikalischen und technischen Grundlagen für den Bauder ersten Generation von Fusionskraftwerken mit quasi-isodynamischenStellaratoren. Proximas simulationsgestützter technischer Ansatz nutztfortschrittliche Computertechnik und Hochtemperatursupraleiter, um auf denbahnbrechenden Ergebnissen des Experiments Wendelstein 7-X (W7-X) aufzubauen.