DAX – Zwei Events noch, danach ist Schluss!

Noch genau zwei relevante Termine stehen für dieses Jahr im Börsenkalender, dann werden die größten Bücher wohl geschlossen. Am Mittwoch dürfte es die Federal Reserve der EZB gleichtun und die Leitzinsen ebenfalls um 25 Basispunkte senken. Die große Frage ist, ob dann eine Pause folgt, ganz im Gegensatz zu den Währungshütern in Frankfurt, die auf Zinssenkungskurs auch zum Start ins neue Jahr bleiben dürften. In den USA aber ist die konjunkturelle und politische Situation eine andere. Die Wirtschaft brummt und der neue Präsident Donald Trump spricht eher für geldpolitische Bremsung als Beschleunigung.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Am Freitag kommen dann die Hexen zum letzten Mal in diesem Jahr auf dem Börsenparkett zusammen, es steht der dreifache Verfallstag an den Terminbörsen an. Die Stimmung unter den Investoren könnte fast nicht besser sein. Die Erkenntnis, dass die Aktienkurse „zwischen den Jahren“ tendenziell eher steigen, sorgt für klebrige Hände der Aktionäre – warum die guten Aktien jetzt hergeben. Unwahrscheinlich also, dass sich die Richtung der Kurse schon nach dem Verfall maßgeblich ändert.

Hier erfahren Sie, wie Sie bei Robomarkets günstig in Aktien und ETFs anlegen.Vor allem an der Wall Street dürften die Kurse bis zur Amtseinführung von Donald Trump weiter steigen. Schon jetzt ziehen die USA das weltweite Anlegerkapital wie ein Magnet an. Der Rest der Welt kauft deutlich mehr amerikanische Aktien als die Amerikaner anderswo auf Einkauftour gehen. Das Ergebnis sind fast schon astronomische Bewertungen in einzelnen Aktien. Tesla kommt nach dem Trump-Hype zum Beispiel auf ein KGV von mehr als 100. Nvidia schafft mit der Fantasie rund um das Thema Künstliche Intelligenz gut die Hälfte. Allerdings könnten auch hier politische Börsen eher kurze Beine haben. Es könnte sein, dass spätestens mit dem 20. Januar sehr viel Ernüchterung in die Köpfe einkehrt und viel Wunschvorstellung wieder aus den Kursen ausgepreist wird.