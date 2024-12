FDA erteilt "Tentative Approval" für Lasix von SQ Innovation® ONYU* (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 76,25 auf Tradegate (16. Dezember 2024, 12:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +1,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,77 %. Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 2,65 Mrd.. Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 132,00EUR was eine Bandbreite von +31,15 %/+73,11 % bedeutet.

Düsseldorf (ots) -- Innovatives Kombinationsprodukt aus Furosemid und On-Body Drug Delivery Device- Device marktreif konzipiert, entwickelt und hergestellt von Gerresheimer- Patentierte Gerätetechnologie für präzise VerabreichungGerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner derPharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, gibt bekannt, dass die US-amerikanischeGesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) die bedingte Zulassung("Tentative Approval") für Lasix ONYU zur häuslichen Behandlung vonFlüssigkeitsansammlungen bei kongestiver Herzinsuffizienz erteilt hat. LasixONYU ist ein Kombinationsprodukt, das aus einer neuartigen hochkonzentriertenFormulierung des Diuretikums Furosemid und dem Gerresheimer On-Body DrugDelivery Device besteht. "Tentative Approval" bedeutet, dass Lasix ONYU die füreine Zulassung in den Vereinigten Staaten erforderlichen regulatorischenStandards für Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit erfüllt hat. Eineuneingeschränkte Zulassung war aufgrund einer Marktexklusivität in den USAausgeschlossen, die einem Wettbewerbsprodukt von der der FDA bis Oktober 2025gewährt wurde. SQ Innovation wird nach Ablauf der behördlichenExklusivitätsfrist die uneingeschränkte Zulassung in den USA beantragen. Dieersten Produkte von Lasix ONYU werden nun voraussichtlich Ende 2025 auf demMarkt erhältlich sein. Die bedingte Zulassung des Kombinationsproduktsunterstreicht die Innovationskraft von Gerresheimer und die Marktreife desGerresheimer On-Body Drug Delivery Device."Die bedingte Zulassung der FDA ist ein großer Erfolg für unser Produkt sowiedie Menschen und Partner, die zu diesem großartigen Projekt beigetragen haben,insbesondere das Team von Gerresheimer", sagt Pieter Muntendam, MD, Gründer,Präsident und CEO von SQ Innovation. "Dies ist ein wichtiger Meilenstein. Wirfreuen uns auf die Vermarktung dieses hochinnovativen Kombinationsprodukts,sobald wir die uneingeschränkte Zulassung erhalten haben. Unser Ziel ist es, dieLebensqualität der Patienten zu verbessern und die Gesundheitskosten für ältereMenschen zu senken.""Die Entscheidung der Behörde unterstreicht die Marktreife unseres On-Body DrugDelivery Device", sagte Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der GerresheimerAG. "Sie zeigt darüber hinaus eindrücklich unsere Kompetenz als innovativerLösungsanbieter für unsere Kunden, vom Produktdesign über die Beantragung derbehördlichen Zulassung bis hin zur industriellen Produktion. Mit unseren On-BodyDevices für kleinmolekulare Arzneimittelformulierungen und großmolekulareBiopharmazeutika können wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um den globalen