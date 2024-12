Dax bleibt am Mittag im Minus - Investoren werden vorsichtiger

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag nicht aus dem roten Bereich befreien können. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.330 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, die Commerzbank und Rheinmetall, am Ende Sartorius, Vonovia und BMW.



"Die Investoren werden zunehmend vorsichtiger und sehen das Kurspotential im Dax 40 im Restjahr 2024 als ausgereizt an", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Der Dax konsolidiere demnach weiter in dem Kursbereich zwischen 20.300 und 20.400 Punkten.





