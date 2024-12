Letzte Chance für KfW-Förderung? Warum Pflegebedürftige jetzt handeln müssen (FOTO)

Mainz (ots) - Im Jahr 2025 stehen für pflegebedürftige Menschen und deren

Angehörige gravierende Änderungen bevor. Die Förderung für barrierefreies

Umbauen könnte komplett wegfallen, während gleichzeitig Anpassungen bei

Pflegezuschüssen geplant sind. Beide Entwicklungen können erhebliche

Auswirkungen auf die finanzielle Belastung und die Lebensqualität der

Betroffenen haben.



Ende der KfW-Förderung für barrierefreies Wohnen





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Verbund Akt.(A) Aktie Beiträge: 922 Beiträge:

Nach bisherigen Informationen soll das KfW-Programm 455-B(https://www.pflegehilfe.org/pflegeleistung/kfw-investitionszuschuss-455-b)"Barrierereduzierung - Investitionszuschuss" im Jahr 2025 eingestellt werden.Bis 2023 konnten Personen, die ihre Wohnung altersgerecht umbauen(https://www.pflegehilfe.org/wohnumfeldverbessernde-massnahmen/antrag) wollten -wie etwa den Umbau des Badezimmers (https://www.pflegehilfe.org/badsanierung) zueiner barrierefreien Variante - eine Förderung von bis zu 5.000 Euro beantragen.Im Jahr 2024 wurde diese Förderung bereits auf maximal 2.500 Euro gedeckelt. Deraktuelle Haushaltsentwurf für 2025 sieht die komplette Streichung der Förderungfür altersgerechtes Umbauen vor."Bereits jetzt fehlen rund zwei Millionen barrierefreie Wohnräume, wir habenakuten Handlungsbedarf", warnt Johannes Haas, Geschäftsführer des VerbundPflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) . Diese Entwicklung dürfte vieleMenschen treffen, insbesondere Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen,die zunehmend auf barrierefreies Wohnen angewiesen sind. Laut demBundesministerium für Arbeit und Soziales leben rund 13 Millionen Menschen mitBeeinträchtigungen in Deutschland, die an einer unabhängigen undgleichberechtigten Lebensgestaltung gehindert werden. Die Prognosen desInstituts der deutschen Wirtschaft (IW) verdeutlichen den dringenden Bedarf:2022 lebten knapp drei Millionen Haushalte mit mobilitätseingeschränktenMenschen, bis 2035 könnte diese Zahl auf 3,7 Millionen Haushalte ansteigen."Früher oder später wird ein Großteil der Menschen in Deutschland aufbarrierefreies Wohnen angewiesen sein. Die von der Bundesregierung geplanteStreichung der Förderung 2025 wird für viele Betroffene einschneidende Folgenhaben", betont Johannes Haas. Mieter und Eigentümer, die aktuell Überlegungen zueinem barrierefreien Umbau ihrer Wohnräume anstellen, sollten daher noch im Jahr2024 einen Zuschuss über das KfW-Programm beantragen. "Die Bundesregierung mussden altersgerechten Umbau stärker fördern und nicht streichen", fordert JohannesHaas eindringlich.Anpassung der Pflegezuschüsse ab Januar 2025Neben den geplanten Änderungen bei der Förderung des barrierefreien Wohnens gibtes auch Neuerungen bei den Pflegezuschüssen. Ab Januar 2025 werden diePflegeleistungen um 4,5 Prozent erhöht. Diese Anpassung erfolgt automatisch,sodass Pflegebedürftige und deren Angehörige nichts weiter veranlassen müssen.Darüber hinaus wird der monatliche Entlastungsbetrag(https://www.pflegehilfe.org/zusaetzliche-betreuungs-entlastungsleistungen) vonderzeit 125 Euro auf 131 Euro angehoben. Diese Erhöhung soll die finanzielleUnterstützung für pflegebedürftige Menschen weiter verbessern.Das Jahr 2025 bringt erhebliche Veränderungen für pflegebedürftige Menschen undderen Angehörige mit sich. Der mögliche Wegfall der Förderung für barrierefreiesWohnen durch die KfW dürfte viele Betroffene vor große finanzielleHerausforderungen stellen. Gleichzeitig werden die Pflegezuschüsse zumJahresbeginn 2025 angehoben, was zumindest eine gewisse Entlastung bietet. DiePflegeberatung wird in diesem Kontext an Bedeutung gewinnen, denn sie kannBetroffene dabei unterstützen, rechtzeitig Zuschüsse zu beantragen undfinanzielle Unterstützung zu sichern.Über den Verbund PflegehilfeDer Verbund Pflegehilfe berät seit 2008 kostenlos Pflegebedürftige und ihreAngehörigen zu vielfältigen Angeboten für ein selbstbestimmtes Leben im Alter.Mit über 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 1,5 MillionenBeratungsgesprächen pro Jahr, ist der Verbund Pflegehilfe die größtePflegeberatung Deutschlands. Alle Informationen finden Sie auch aufhttps://www.pflegehilfe.org/ .Pressekontakt:Samantha Ackermann01760 21420249mailto:presse@pflegehilfe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/138510/5931286OTS: Verbund Pflegehilfe