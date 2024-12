Deshalb kann es eine wahre Goldgrube sein, jetzt in Immobilien zu investieren (FOTO)

Wien (ots) - Immobilien sind eine zukunftssichere Investitionsmöglichkeit mit

attraktiven Renditechancen. Sie gelten als vergleichsweise krisensicher -

schließlich sucht jeder Mensch ein Zuhause, in dem er sich wohlfühlt. Die

Marktbedingungen für Immobilieninvestoren waren lange Zeit erschwinglich. In der

jüngeren Vergangenheit stiegen die Zinsen allerdings deutlich. Das trieb auch

die Preise in die Höhe und ließ daher viele Anleger von einem Kauf absehen.

Momentan befindet sich der Markt jedoch in einem erneuten Wandel, denn dank der

wieder gesunkenen Zinsen und fallender Preise wird die Investition in

Immobilieneigentum wieder deutlich lukrativer.



Allerdings agieren Anleger nach wie vor eher vorsichtig und zurückhaltend, da

sie unsicher sind, wie sich die Branche in Zukunft entwickeln wird. Dabei ist

aktuell der beste Zeitpunkt, um in Immobilien zu investieren. Vor allem kleine

und günstige Objekte gelten als vielversprechend und schaffen die besten

Voraussetzungen für gute Renditen und den Vermögensaufbau. Dies hat mehrere

Gründe, die nachfolgend einmal detailliert erläutert werden.









Während die Immobilienpreise noch vor wenigen Jahren ein hohes Niveau aufwiesen,

sind sie mittlerweile um bis zu 30 Prozent gesunken. Gleichzeitig haben sich

auch die Kosten für Sanierungen deutlich nach unten bewegt. Zwar werden

Handwerkerpreise nach wie vor durch hohe Material- und Lohnkosten beeinflusst,

da jedoch die Menge der Aufträge gesunken ist, ist es mittlerweile wieder

möglich, zu günstigeren Konditionen Sanierungsarbeiten durchführen zu lassen.

Investoren, die sanierungsbedürftige Objekte erwerben und sie günstig

modernisieren, steigern deren Wert und damit auch die potenzielle Rendite, die

sich mit der Immobilie erwirtschaften lässt.



Auch wenn die Zinsen mittlerweile wieder sinken, liegt das Zinsniveau nach wie

vor oberhalb dessen, was vor zehn Jahren noch üblich war. Im Schnitt fallen für

eine Finanzierung Zinsen von bis zu sieben Prozent an. Aus diesem Grund sollte

sie sorgfältig geplant werden. Optimal ist es, wenn bereits genügend

Eigenkapital vorhanden ist oder sich mehrere Investoren zusammenschließen und

ihr Kapital zusammen in den Kauf einbringen.



Wichtige Aspekte beim Erwerb von Immobilien als Investmentobjekt



Wer Immobilien kauft, um sie zu vermieten, sollte die Mietentwicklung stets gut

im Blick haben. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die Mieten sich

tendenziell aufwärts entwickeln werden. So hat sich der Mietspiegel in Frankfurt

beispielsweise um 15 Prozent erhöht, und auch in beliebten Metropolen wie Seite 2 ► Seite 1 von 2



