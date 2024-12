Lohnt sich der Job des Copywriters 2025 überhaupt noch? (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Künstliche Intelligenz revolutioniert den Werbemarkt in rasenderGeschwindigkeit und entflammt dabei auch unter Copywritern sowie ihren möglichenAuftraggebern immer wieder hitzige Diskussionen über eine existenzielle Frage:Wird die Tätigkeit des Werbetextens überhaupt noch gebraucht? Während die einenauf die Unersetzlichkeit menschlicher Emotionen verweisen, prophezeien anderebereits das Ende eines ganzen Berufsfeldes - wie aber sieht das in der Praxiswirklich aus?Der Einsatz von künstlicher Intelligenz verändert auch das Copywritinggrundlegend, bringt jedoch nicht nur Herausforderungen, sondern zweifellos auchChancen mit sich. So erkennen Unternehmen zunehmend auch den Wert von Empathieund Feingefühl in der Kommunikation - denn KI-Tools können zwar durchausbrauchbare Texte generieren, dabei aber längst nicht die emotionalen Nuanceneines menschlichen Autors abbilden. In der Praxis zeigt sich daher vor allemeines: Unternehmen denken faktisch meist nicht darüber nach, gänzlich auf fähigeCopywriter zu verzichten - vielmehr suchen sie nach Profis, die sowohl mitmodernsten KI-Tools umgehen als auch zielgruppengerechte Inhalte entwickelnkönnen. "Ohne tiefes Verständnis für Verkaufspsychologie und die individuellenBedürfnisse der Zielgruppe bleibt auch der beste KI-generierte Text unpersönlichund oberflächlich", betont Philipp Follmer, Gründer der Freedom Writer Academy."Aktuell erleben wir aber auch, dass viele einfache und schlecht bezahlteTextarbeiten zunehmend aussterben", warnt Follmer. "Seit Jahren werden solcheAufgaben häufig ins Ausland ausgelagert oder von Personen ohne jeglicheAusbildung oder Qualifikation übernommen - sei es von Studenten,Familienmitgliedern oder Hobbyautoren. Genau diese Arbeiten verschwinden immermehr, da sie von KI-Tools mühelos übernommen werden können." Die Zukunft gehörtalso denjenigen, die künstliche Intelligenz strategisch nutzen und ihre Stärkenmit menschlichem Einfühlungsvermögen kombinieren können, um exzellenteErgebnisse zu liefern. "Genau darauf sollten Copywriter jetzt aufbauen", fügtder langjährige Werbetexter hinzu. Mit der Freedom Writer Academy hat PhilippFollmer unter dieser Prämisse bereits zahlreichen Menschen geholfen, nicht nurdas Handwerk des Copywritings zu erlernen, sondern auch den Umgang mitKI-basierten Tools zu meistern und sich weiterzubilden. Seine praxisnahenSchulungen und Workshops fokussieren sich dabei darauf, sowohl angehenden alsauch erfahrenen Copywritern die Werkzeuge an die Hand zu geben, um Unternehmen