United Lithium erhält von Schweden den Status des nationalen Interesses für sein Lithiumprojekt Bergby

Vancouver, British Columbia – 16. Dezember 2024 / IRW-Press / United Lithium Corp. („United Lithium“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ULTH ; OTCQX: ULTHF ; FWB: 0UL ) freut sich bekannt zu geben, dass dem Lithiumprojekt Bergby („Bergby“) in Schweden der Status des nationalen Interesses gewährt wurde. Mit dieser Designierung wird Bergby zu einem Rohstoffprojekt von nationalem Interesse, da es möglicherweise in der Lage sein wird, zur zukünftigen Lithiumversorgung von Schweden und anderen Teilen Europas beizutragen. Der Status des nationalen Interesses wurde vom Geologischen Dienst in Schweden („SGU“) gewährt. Die Region Bergby wird damit gegen Maßnahmen geschützt, die einer zukünftigen Rohstoffförderung im Weg stehen könnten. Der Zweck der Designierung besteht darin, die langfristige Planung in Bezug auf die Nutzung von Grund und Boden sowie das Ressourcenmanagement zu unterstützen.

„Die heutige Ankündigung stellt einen wichtigen Meilenstein für den weiteren Ausbau des Lithiumprojekts Bergby dar“, erklärt Scott Eldridge, President und CEO von United Lithium. „Wir freuen uns sehr über die Entscheidung des SGU, dass Bergby die Anforderungen erfüllt, um den Status eines Gebiets von nationalem Interesse zu erhalten, das für zukünftige Rohstoffvorkommen von Bedeutung ist. Der Zugang zu essentiellen Rohstoffen, welche die grüne Energiewende unterstützen, ist in Europa nur begrenzt vorhanden. Bergby birgt somit das Potenzial, für Schweden und auch für die übrige Europäische Union zu einem ganz wesentlichen Projekt zu werden, und wird nun zu diesem Zweck geschützt. In Schweden gibt es schon seit den 1980er Jahren eine staatliche Definition für Rohstoffvorkommen von nationalem Interesse. Außerdem hat das Land eine lange Bergbautradition und ist derzeit eines der führenden erz- und metallproduzierenden Länder der EU. Eines der strategischen Hauptziele besteht darin, Schwedens Position als eines der führenden Bergbau- und Rohstoffländer der EU zu stärken.“

Der im Jahr 1858 gegründete SGU ist als Regierungsbehörde für Fragen im Zusammenhang mit dem Grundgestein, dem Boden und dem Grundwasser in Schweden zuständig und überwacht alle Aktivitäten in Bezug auf Rohstoffvorkommen, einschließlich Erkundung und Förderung. Der SGU wird von zwei beratenden Gremien geleitet: dem Advisory Council for Mineral Resources (Beirat für Mineralressourcen) und dem Advisory Council for Minerals Exploration (Beirat für Mineralexploration). Der SGU ist die Aufsichtsbehörde des schwedischen Bergbauinspektorats, das Genehmigungen für die Exploration und Förderung von Rohstofflagerstätten in Schweden erteilt.