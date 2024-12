Graphite One gibt LIFE-Finanzierung und gleichzeitige Privatplatzierung bekannt

NICHT FÜR DIE VERBREITUNG AN- ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG IN NACHRICHTENDIENSTEN DER USA

16. Dezember 2024 – Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSX‐V: GPH; OTCQX: GPHOF) („Graphite One“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,75 CAD pro Einheit (Bruttoeinnahmen von insgesamt bis zu (i) 4.125.000 CAD an Käufer mit Wohnsitz in Kanada, ausgenommen Quebec, gemäß Part 5A von National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) Listed Issuer Financing Exemption (die „LIFE-Finanzierung“) sowie (ii) 3.375.000 CAD an Käufer mit Wohnsitz außerhalb von Kanada (die „gleichzeitige Privatplatzierung“ und zusammen mit der LIFE-Finanzierung, das „Angebot“) durchführt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) des Unternehmens und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein „Warrant“), wobei jeder Warrant seinen Inhaber berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 1,00 CAD pro Aktie zu erwerben, und verfällt – je nachdem, was früher eintritt: (i) zwei Jahre nach dem Abschlussdatum des Angebots oder (ii) nach Ermessen des Unternehmens 30 Tage nach dem Datum der Bekanntgabe, das Verfalldatum vorzuverlegen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) an zehn aufeinander folgenden Handelstagen bei oder über 1,50 CAD liegt.

Für einen Teil des Angebots könnten gemäß den Bestimmungen der TSXV Vermittlungsgebühren in Höhe von bis zu 8 % in bar und 8 % in Form von Broker-Warrants bezahlt werden, deren Bedingungen mit jenen der Warrants identisch sein werden.

Keine Wertpapiere, die im Rahmen der LIFE-Finanzierung ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht. Sämtliche Wertpapiere, die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung ausgegeben werden, werden gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten nach dem Ausgabedatum unterliegen. Das Angebot unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV.