Jeder Zweite während Weihnachtsurlaub dienstlich erreichbar

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Etwa jeder zweite Erwerbstätige in Deutschland ist während des Weihnachtsurlaubs beruflich erreichbar. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Montag veröffentlicht wurde.



Unter den Berufstätigen, die in diesem Jahr in der Weihnachts- und Silvesterzeit frei haben, ist demnach knapp die Hälfte (49 Prozent) trotz Urlaubs dienstlich erreichbar. Die andere Hälfte (50 Prozent) ist während ihrer freien Tage dienstlich ansprechbar.









Am besten schafft es die jüngere Altersgruppe zwischen 16 und 29 Jahren, über die Feiertage mal ganz abzuschalten, nur ein Drittel von ihnen ist im Urlaub erreichbar (33 Prozent). Am schwersten fällt es dagegen den 30- bis 49-Jährigen (58 Prozent im Urlaub erreichbar).



Viele von den, die dienstlich erreichbar sind, halten schriftliche Kommunikationskanäle offen, beispielsweise für dienstliche Kurznachrichten (48 Prozent) oder für E-Mails (45 Prozent). 41 Prozent sind sogar telefonisch beruflich erreichbar. Das Bild dazu sparen sich dann aber doch die meisten, für dienstliche Videocalls stehen nur 15 Prozent zur Verfügung. Eher nachrangig ist die Nutzung von Kollaborationstools zwischen den Jahren: Entsprechende Anwendungen haben nur sieben Prozent der Berufstätigen während ihrer freien Tage im Blick.



Für die Erhebung wurden von der 46. bis zur 46. Kalenderwoche 1.004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt, darunter 433 Berufstätige, die in diesem Jahr Urlaub haben.



Vor fünf Jahren lag der Anteil der im Weihnachtsurlaub erreichbaren Berufstätigen noch bei 71 Prozent (2019), vor allem während der Corona-Pandemie ließ sich aber ein rückläufiger Trend feststellen (2020: 61 Prozent, 2021: 53 Prozent). Derzeit liegt der Anteil das vierte Jahr in Folge bei etwa der Hälfte (50 Prozent, 2023: 49 Prozent).