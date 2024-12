"Haus Clara" in Rhens sucht Investoren (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Schifferstadt (ots) - Sozialverträglich, sicher und lukrativ - nur wenigeInvestitionen erfüllen diese Kriterien. Als Inhaber von Peter Immobilienspezialisiert sich Andreas Peter deshalb darauf, für seine Kunden passendeObjekte zu finden. Dafür arbeitet er eng mit renommierten Bauträgern zusammen,um Anlegern exklusiv die Chance zu bieten, in hochmoderne Bauprojekte wiePflegeheime und Seniorenresidenzen zu investieren. Hier stellt er das Projekt"Haus Clara" in Rhens vor und verrät, wie es möglich ist, als Anlegereinzusteigen.In Deutschland sind Pflegeplätze in Senioren- und Pflegeheimen seit JahrenMangelware. Während die Bevölkerung immer älter wird, schließen viele alte undbaufällige Häuser, und der Neubau neuer Einrichtungen schreitet nur langsamvoran. Diese Situation bereitet vielen Menschen große Sorgen, da der Bedarf anPflegeplätzen in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Bis 2040 müssen über320.000 neue Pflegeplätze geschaffen werden, um den Bedarf zu decken. FürInvestoren bietet sich hier jedoch eine vielversprechende Möglichkeit: dieInvestition in Pflegeimmobilien. Dabei handelt es sich um Appartements instationären Pflegeeinrichtungen, die nicht an Privatpersonen, sondern anBetreiber vermietet werden. Angesichts des stetig wachsenden Bedarfs anPflegeplätzen werden diese Immobilien immer wertvoller. "Bauträger suchenderzeit nach Anlegern für neue Pflegeheime. Investoren, die jetzt investieren,tragen nicht nur zur Entlastung der Versorgungssituation bei, sondern sichernsich auch eine stabile und renditestarke Kapitalanlage", erklärtImmobilien-Experte Andreas Peter."Die Geldanlage in Pflegeimmobilien bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die siefür Investoren besonders attraktiv machen: Der Globalmieter, der Betreiber desPflegeheims, übernimmt die Verantwortung für die Belegung des Pflegeheims undzahlt die monatliche Miete direkt an die Hausverwaltung. Diese verteilt dieEinnahmen entsprechend der Miteigentumsanteile an die Investoren. Dadurchentfällt für den Eigentümer der Aufwand des täglichen Managements. Hinzu kommenhohe Renditen in Form von regelmäßigen Mietzahlungen, sowie eine sichereSachwertanlage mit hohem Wertzuwachs aufgrund des stetig steigenden Bedarfs anPflegeplätzen", erklärt Andreas Peter. "Zudem profitieren Investoren von hohenSteuervorteilen, wie einer AfA auf das Gebäude von derzeit 3 Prozent und 10Prozent auf die Einrichtung. Ein weiterer Pluspunkt ist der Inflationsschutzdurch vertraglich indexierte Mieten, die an die Inflationsrate angepasst werden.In Zeiten eines sich verschärfenden Pflegenotstands werden Pflegeimmobiliensomit nicht nur als sichere Kapitalanlage, sondern auch als langfristig