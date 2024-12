Die digitale Unternehmensberatung wurde von FOCUS-Business und Statista zum Wachstumschampion ausgezeichnet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Exzellente Arbeitsbedingungen und schnelle Karrierechancen ineinem motivierten Team: Was in vielen Unternehmensberatungen oft nur ein leeresVersprechen ist, wird bei der RG Finance GmbH täglich gelebt. Für ihreMitarbeiter schafft die digitale Unternehmensberatung, die sich auf diefinanzstrategische Beratung von Wachstumsunternehmen spezialisiert hat,Arbeitsbedingungen, die weit über das Branchenübliche hinausgehen. Kürzlichwurde das Unternehmen von FOCUS-Business sogar zum Wachstumschampionausgezeichnet. Was Bewerber im Detail erwarten können und wodurch sich dasUnternehmen besonders auszeichnet, erfahren Sie hier.Die RG Finance GmbH ist eine digitale Unternehmensberatung, die mit einem Teamvon über 20 Mitarbeitern als externer CFO für mehr als 60 Kunden tätig ist.Dieser Ansatz hat dem Unternehmen mittlerweile einen klaren Vorsprung in derBranche verschafft. So wurde die RG Finance GmbH zuletzt von FOCUS-Business undStatista sogar zum Wachstumschampion ausgezeichnet und sicherte sich den erstenPlatz unter den von FOCUS-Business empfohlenen Wachstumschampions in derKategorie Unternehmens-, Rechts- und Steuerberatung, was die beeindruckendenErfolge der Unternehmensberatung in den vergangenen Jahren unterstreicht. "DieseAuszeichnung ist für uns ein großer Erfolg, der die harte Arbeit und denkontinuierlichen Fortschritt widerspiegelt, den wir seit unserer Gründungerzielt haben", sagt dazu Geschäftsführer Robert Giebenrath. In der Zeitzwischen 2020 und 2023 erzielte die RG Finance GmbH eine herausragendeWachstumsrate von 157 Prozent und konnte ihren Umsatz so von 179.000 Euro aufüber 3 Millionen Euro steigern. Sein größtes Wachstum konnte das Unternehmenallerdings im CFO-Service erzielen, der derzeit das Herzstück und denHauptwachstumstreiber bildet. Zusätzlich wurde der M&A-Bereich weiter ausgebaut:Mit der Einstellung eines neuen Leiters für diesen Bereich ist die RG FinanceGmbH nun noch besser aufgestellt, um Unternehmen bei Verkäufen und Zukäufen zuunterstützen.Der Erfolg der RG Finance GmbH beruht auf ihrer klaren Strategie und ihremkompetenten Team, das über fundierte Expertise in den Bereichen Finanzierung,Fördermittel und Buchhaltung verfügt. Ein Paradebeispiel dafür ist Sonja Edeler,die den CFO-Service des Unternehmens leitet. Mit ihrer langjährigen Erfahrungals Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin bei Deloitte, ergänzt durch ihrefrühere Tätigkeit als Finanzchefin bei Rossmann, bringt sie außergewöhnliches