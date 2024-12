Trotz neuer Allzeithochs: Der US-Markt ist schockierend schwach!

Die Jahresendrallye ist in vollem Gange. Angeführt von Technologiewerten stürmt insbesondere der US-Markt von einem Allzeithoch zum nächsten. Ein in diesem Jahr bekanntes Bild, angesichts einer Performance von +27 Prozent im Gesamtmarktindex S&P 500 seit dem Jahreswechsel.

Der Bullensturm steht inzwischen allerdings auf tönernen Füßen. Denn wenngleich es angesichts der zuletzt fast täglich neuen Rekordnotierungen wie ein Widerspruch erscheint, ist der US-Markt aktuell bedenklich schwach. Das bedeutet für die kurz- und mittelfristigen Aussichten nichts Gutes.

Illusion von Stärke

Aus einer technischen Perspektive gilt ein Markt dann als gesund, wenn eine Mehrheit der Basiswerte in Trendrichtung des Index handelt, zu der sie gehören. Das ist nicht immer der Fall, denn gerade nach schwachen Börsenphasen gibt es oft einige wenige Werte, die sich zuerst erholen, ehe Marktteilnehmer Vertrauen in sich erholenden Geschäftsaussichten fassen.

Das waren sowohl nach dem Corona-Crash als auch im Bärenmarkt 2022 vor allem die Mega-Cap-Werte wie Apple, Microsoft, Nvidia. Also diejenigen Titel, die auch in diesem Jahr den Ton angegeben und das Gesamtmarktgeschehen bestimmt haben. In diesem Fall waren Bewegungen in ausgewählten Einzelwerten ein Trendwendesignal für den gesamten Markt.

In marktstarken Phasen wiederum steigt dagegen die Mehrheit aller Werte. Nicht umsonst heißt eine häufig zitierte Börsenweisheit daher: "Die Flut hebt alle Boote!" In seltenen Fällen kann es jedoch zu erheblichen Diskrepanzen kommen, wo die Trendrichtung eines Marktes nur noch von einigen wenigen Titeln getragen wird. Dann ist Vorsicht zur Ober- beziehungsweise Unterseite geboten.

Vielen Werten ist längst die Puste ausgegangen

Eine solche Situation liegt nach der Rekordjagd in den vergangenen Wochen am US-Markt vor. Zwar ist der Technologieindex Nasdaq 100 auch am Montag auf ein neues Allzeithoch geklettert, während der S&P 500 nur wenige Punkte von seinem Rekordhoch entfernt ist.

Das hat jedoch nicht zu einer Rallye in der Breite geführt, denn die Summe der Aktien, die zuletzt ein neues 52-Wochen-Hoch markieren konnten, liegt nur um 4 Prozent höher als die Zahl der Titel mit neuen Jahrestiefs. Das zeugt von einer wachsenden Zurückhaltung der Anleger und Misstrauen gegenüber der weiteren Kursentwicklung bei vielen Einzelwerten.

Auch die Marktbreite lässt immer stärker nach

Noch deutlich schwächer als die Stärke der gegenwärtigen Rallye hat sich ihre Breite verschlechtert. Der McClellan Volume Summation Index ist auf den niedrigsten Stand seit dem Flash-Crash im August gefallen. Dieser Index gibt das Verhältnis aus dem Volumen, das in steigenden gegenüber fallenden Werten gehandelt wird, an. Je niedriger der Indexwert, desto mehr Kapital wird in fallenden Werten umgesetzt, was auf anhaltende Verkäufe hindeutet.

Hier zeichnet sich bereits seit Anfang Oktober eine Abwärtsbewegung an. Am Markt haben sich also nicht nur viele Titel aus dem Rennen um neue Jahreshochs und damit angesichts der Rekordnotierungen auch Allzeithochs verabschiedet, in denjenigen Werten, die noch steigen wird außerdem im Verhältnis zu fallenden Titeln immer weniger Kapital umgesetzt.

Das ist eine bedenkliche Entwicklung, denn der Blick auf den Verlaufsgraphen zeigt, dass es in diesem Jahr immer dann zu größeren Gesamtmarktkorrekturen gekommen ist, wenn einige Zeit vorher die Breite und Stärke der Rallye nachgelassen hat. Diese Situation ist gegenwärtig der Fall.

Die Illusion von Stärke kommt durch die anhaltende Rallye bei Mega-Cap-Werten zustande. In den vergangenen Tagen waren es einmal mehr hochkapitalisierte Technologiewerte, allen voran Halbleiterhersteller Broadcom mit einem Plus von mehr als 30 Prozent in nur zwei Handelstagen, die die Last neuer Rekordnotierungen im Nasdaq 100 getragen haben und die anhaltend schwache Performance von im Dow Jones notierten Werten kompensieren konnten.

Der Mega-Cap-Growth ETF, der die größten Wachstumswerte, darunter neben den Magnificent-Seven-Werten, an führender Position auch Eli Lilly, Visa und Broadcom enthält, legte in den vergangenen vier Wochen um 7,7 Prozent zu, während sich der gleichgewichtete S&P 500 um gerade mal 0,7 Prozent steigern konnte. Das verdeutlicht die erhebliche Diskrepanz der Kursentwicklung am Gesamtmarkt und zeigt, dass diesem längst die Puste ausgegangen ist.

Fazit: Die Korrekturgefahr wächst von Tag zu Tag

Die Rallye am US-Markt hält mit einem neuen Allzeithoch im Nasdaq 100 auch am Montag an, während der S&P 500 bis auf 25 Punkte an seinen Rekordwert bei rund 6.100 Punkten geklettert ist. Allerdings ist der Anstieg technisch äußerst schwach und wird nur noch von einer geringen Zahl an Einzelwerten getragen, während sich viele andere aus dem Rennen um höhere Kurse längst verabschiedet haben.

Zwar kann es zu einer Aufholjagd der zuletzt schwachen Werte kommen, allerdings sind solche eher nach schwachen Gesamtmarktphasen zu erwarten. Daher ist die wachsende Schwäche eher ein Zeichen dafür, dass es bereits in Kürze auch die letzten verbliebenen Bastionen erwischen wird oder aber zu einer Rotation kommt, die aufgrund des hohen Index-Gewichts der Mega-Cap-Werte trotzdem zu fallenden Gesamtmarktnotierungen führen dürfte.

Anleger sollten daher spätestens jetzt damit beginnen, Gewinne mitzunehmen, Cash aufzubauen und sich gegen Verluste abzusichern. Dabei kann zur Absicherung auch auf Put-Optionen gesetzt werden.

Ein ebenso attraktives wie preisgünstiges Chance-Risiko-Verhältnis bietet der Discount-Optionsschein GJ72MS. Der begrenzt zwar Kursgewinne bei 5.800 Punkten, sollte der S&P 500 ins Rutschen geraten, ist dieser bei aber bei gleicher Laufzeit (21. Februar) und gleichem Basispreis (6.200 Punkte) um fast 50 Prozent günstiger als ein herkömmlicher Put-Optionsschein.

Sollte der Bullensturm am US-Gesamtmarkt anhalten, etwa aufgrund einer weiteren Leitzinssenkung am Mittwoch, und der S&P 500 zum Verfallstermin Ende Februar oberhalb von 6.200 Punkten schließen, verfällt GJ72MS wertlos, es besteht also Totalverlustgefahr! Erfasst die Schwäche in den kommenden Wochen aber auch die Mega-Cap-Werte, genügt bereits ein um rund 5 Prozent tieferer Index für den maximalen Auszahlungsbetrag von 3,81 Euro zu erhalten. Das entspricht einer möglichen Rendite von 274 Prozent – nicht übel für ein Absicherungsinstrument!

Für Kurse zwischen 6.200 und 5.800 Punkten erhalten Anleger eine anteilige Auszahlung, wie das folgende Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle zeigt:

Szenariotabelle

Discount-Optionsschein GJ72MS (Basis 6.200 $/ Cap 5.800 $) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Indexwert S&P 500 * 6.087 Punkte Kaufpreis Optionsschein 1,02 € Basis / Cap 6.200 Punkte / 5.800 Punkte Laufzeit / Fälligkeit 21.02.2025 Entwicklung S&P 500 6.200 6.100 6.000 5.900 5.800 Wertentw. m. Optionsschein 0,00 € 0,95 € 1,90 € 2,85 € 3,81 € Rendite S&P 500 +1,9 % +0,2 % -1,4 % -3,1 % -4,7 % Rendite Optionsschein -100,0 % -6,9 % +86,3 % +179,4 % +273,5 % Breakeven 6.093 Punkte

Stand: Montag, 16. Dezember, 18:00 Uhr (MEZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion