Bilfinger mittelfristig gut aufgestellt

Die Kursentwicklung bei Bilfinger ist sehr langer Natur, ein Anstieg über 51,00 Euro könnte die nächste Kaufwelle bei Bilfinger ausgelöst werden und vorläufig Kurspotenzial an die aktuellen Jahreshochs von 52,40 Euro entfalten. Darüber wäre schließlich ein Anstieg an das Zwischenhoch aus April 2015 bei 60,22 Euro im Rahmen dieser Analyse möglich und würde sich dementsprechend für ein mittelfristiges Long-Investment anbieten. Fällt der Wert dagegen mindestens unter 40,00 Euro und im Anschluss unter den 200-Wochen-Durchschnitt bei 37,23 Euro zurück, würde der Ausbruch aus diesem Jahr als Fehlsignal interpretiert werden müssen, in der Folge dürfte Bilfinger auf und 30,00 Euro in einem ersten Schritt durchgereicht werden. Im Anschluss müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen.

