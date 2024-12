Bitcoin klettert weiter - Rekord bei mehr als 106.000 Dollar

temote schrieb gestern 15:43

Ich habe auf den für mich wichtigen Teil fokussier:



Michael Saylor, der Chairman von MicroStrategy, hat mit einer außergewöhnlichen Finanzstrategie sein Unternehmen transformiert: Durch die gezielte Ausgabe von Wandelanleihen verschafft er MicroStrategy Kapital, um massiv in Bitcoin zu investieren. Wandelanleihen bieten dabei Vorteile für beide Seiten. Für MicroStrategy bedeutet diese Finanzierungsform extrem günstige Kreditkonditionen, da die Zinsen in der Regel niedriger sind als bei klassischen Anleihen. Für Investoren wie etwa institutionelle Anleger – darunter auch große Player wie die Allianz – liegt der Reiz in der optionalen Umwandlung der Anleihen in Aktien. Diese Möglichkeit erlaubt es, von einem potenziell stark steigenden Aktienkurs zu profitieren, ohne von Beginn an ein volles Aktienrisiko eingehen zu müssen.



Die Allianz und ähnliche institutionelle Investoren nutzen Wandelanleihen, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Renditechancen zu erzielen. Solche Anleihen bieten zunächst stabile Erträge durch die Zinszahlungen und zugleich die Option, an der Aktienkursentwicklung teilzuhaben. Für Investoren wie die Allianz, die traditionell nach langfristigen und risikoarmen Anlagen suchen, sind Wandelanleihen daher ein attraktives Instrument, das Diversifikation und die Chance auf überdurchschnittliche Gewinne kombiniert.



Saylor hat diese Finanzierungsform genutzt, um den Bitcoin-Bestand von MicroStrategy stetig auszubauen. Seine Überzeugung: Während Fiat-Währungen wie Dollar und Euro durch Inflation kontinuierlich an Wert verlieren, hat Bitcoin historisch betrachtet eine Wertsteigerung erfahren. Statt wie viele Unternehmen überschüssige Barreserven zu halten oder Aktienrückkäufe durchzuführen, setzt MicroStrategy auf Bitcoin als langfristigen Wertspeicher. Diese Strategie, gekoppelt mit der effektiven Nutzung von Wandelanleihen, hat die Aktie des Unternehmens in die Höhe katapultiert. Mit einem Gewinn von bis zu 523 Prozent innerhalb eines Jahres hat sie sogar Börsenlieblinge wie Nvidia übertroffen.



Um den Kurswechsel transparent zu gestalten, bot Saylor den Aktionären von Beginn an die Möglichkeit, sich zu attraktiven Konditionen zurückzuziehen, falls sie die neue Strategie nicht mittragen wollten. Doch viele, die damals verkauften, dürften dies inzwischen bereuen. Trotz des bisherigen Erfolgs bleibt die Frage, wie lange diese riskante Strategie gutgeht. Denn auch wenn Wandelanleihen und Bitcoin bisher ein scheinbar perfektes Duo waren, bleibt die Erkenntnis aus der Finanzwelt bestehen: Jede Blase platzt irgendwann, und die Illusion unbegrenzter Wertsteigerung wird früher oder später der Realität weichen.