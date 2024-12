VW muss auf uns zukommen

Kleinvisionaer schrieb gestern 10:42

Hat doch CFO letzte Woche in London auf der Investorenkonferenz bereits bestätigt, dass die Ausschüttungsquote stabil bleiben wird und man den Anteil am Gewinn, der ausgeschüttet wird nicht anpasst.

Da aber der Konzerngewinn um ca. 30% einbrechen wird, wird die Dividende absolut natürlich zurückgehen.

Die Consensus Schätzung der Dividende liegt aktuell bei 6,35€ statt 9€ wie in diesem Jahr. Also sollte eine Dividendenanpassung auf 6,35€ auch schon im jetzigen Kurs eingepreist sein