Scholz Jetzt Hebel umlegen und investieren Bundeskanzler Olaf Scholz will in großem Stil Investitionen in Infrastruktur und für mehr Wirtschaftswachstum anschieben. "Wir müssen den Hebel umlegen, und zwar jetzt!", forderte der SPD-Politiker in der Rede zu seiner Vertrauensfrage im Bundestag. …