An welchen Tagen der ADAC mit den meisten Staus rechnet

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ferienbeginn, letzte Einkäufe und heimkehrende Pendler: Besonders am Freitag müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer nach ADAC-Einschätzung auf volle Straßen und Staus einstellen. Alle Bundesländer hätten zu diesem Zeitpunkt Ferien, teilte der Automobilclub mit. Am Nachmittag seien dann auch Pendler auf dem Weg nach Hause und Reisende auf dem Weg in den Winterurlaub sowie zu Familienbesuchen unterwegs.

Am Samstag und Montag rechnet der ADAC demnach ebenfalls mit vielen Staus - auch in Ballungsräumen wie Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt und München. Wer am 23. Dezember noch schnell Weihnachtsgeschenke in der Innenstadt kaufen wolle, solle das Auto daher am besten in den Außenbezirken parken und mit dem öffentlichen Nahverkehr ins Stadtzentrum fahren.