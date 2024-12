Bei Netflix und diesem Tech-Riesen schreit alles nach einem Split im Jahr 2025

Die Meta-Aktie hat sich in den vergangenen zwei Jahren im Wert vervielfacht und wird derzeit bei etwa 620 US-Dollar gehandelt:

Aktiensplits haben keinen direkten Einfluss auf die fundamentalen Daten eines Unternehmens, können aber ein Signal sein, dass das Management optimistisch in die Zukunft blickt. Sie erleichtern zudem den Handel und machen die Aktien attraktiver für eine breitere Anlegerbasis.

Laut Morgan Stanley könnte ein Aktiensplit den Kurs auf ein Niveau bringen, das mit anderen hoch gehandelten Technologieaktien vergleichbar ist. Das durchschnittliche Kursziel der Wall Street liegt bei 660 US-Dollar, was einem moderaten Aufwärtspotenzial von 6 Prozent entspricht. Durch konsequente Kostensenkungen und gezielte Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) konnte das Betriebsergebnis in den ersten neun Monaten 2024 um 52 Prozent gesteigert werden.

"Die generative KI ermöglicht es Unternehmen, ihre Ziele und Budgets festzulegen, während unsere Technologie den Rest übernimmt", sagte CEO Mark Zuckerberg.

Analysten bewerten Meta einigermaßen günstig, da der aktuelle Kurs unter dem 25-fachen des für 2025 erwarteten Gewinns liegt. Eine Revision der Kursziele könnte folgen, falls ein Aktiensplit angekündigt wird oder das Wachstum anhält.

Netflix: Werbeeinnahmen und Wachstum trotz hoher Bewertung

Netflix verzeichnete in den vergangenen zwei Jahren eine Kurssteigerung von etwa 300 Prozent und wird aktuell bei 920 US-Dollar gehandelt:

JPMorgan erwartet ein Kursziel von 1.010 US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 10 Prozent entspricht. Zwei große Veränderungen treiben das Wachstum von Netflix voran. Erstens hat das Unternehmen Ende 2022 eine werbefinanzierte Option eingeführt, die mittlerweile 70 Millionen Zuschauer erreicht hat. Dies hat nicht nur das Abonnentenwachstum angekurbelt, sondern eröffnet auch neue Einnahmequellen durch Live-Events und Sport.

Zweitens hat Netflix die Weitergabe von Passwörtern strenger geregelt, was die Abonnenteneinnahmen deutlich gesteigert hat. Trotz Anlaufschwierigkeiten war dies langfristig ein Erfolg, insbesondere in etablierten Märkten.

Die Bewertung der Netflix-Aktie ist mit einem 46-fachen der zukünftigen Gewinne hoch. Doch das Unternehmen könnte durch operative Hebelwirkungen und eine stärkere Verlagerung hin zu Werbung weiter stark wachsen.

Fazit

Sowohl Meta als auch Netflix bieten solide Grundlagen und Wachstumsaussichten, die durch einen möglichen Aktiensplit weiter verstärkt werden könnten. Meta überzeugt durch seine Fokussierung auf KI, während Netflix auf Werbeeinnahmen und eine stärkere Monetarisierung setzt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion