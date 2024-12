Vortex Energy gibt wichtige Erkenntnisse aus der Protokollierung und Analyse von Bohrkernen aus dem Salzprojekt Robinsons River bekannt

Vancouver, B.C., 16. Dezember 2024 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss der Protokollierung und der vorläufigen Analyse von Bohrkernproben aus Bohrloch VW231 auf dem Salzprojekt Robinsons River (das „Projekt“) in Neufundland bekannt zu geben. Diese Arbeiten erfolgten in Zusammenarbeit mit Dr. Hassan Dehghanpour und seinem Forschungsteam an der University of Alberta im Rahmen einer NSERC Alliance-Forschungspartnerschaft. Die Ergebnisse unterstreichen die geologische Eignung des Standorts für die unterirdische Wasserstoffspeicherung (UHS).

Hauptziel der Studie war es, die Eignung und Sicherheit der Nutzung des Salzstocks in der Robinsons River Formation für die Wasserstoffspeicherung zu bewerten. Zu diesem Zweck wurden die strukturelle Integrität des Salzstocks, die Abdichtungskapazität der darüber liegenden Gesteinsschichten und die möglichen geochemischen Wechselwirkungen zwischen der Salzformation und dem gespeicherten Wasserstoff untersucht. Die Proben wurden aus Bohrloch VW231 entnommen, das bis in eine Tiefe von 608 Metern gebohrt wurde und in der Salzgesteinsschicht endete, bevor es die reine Halitlagerstätte erreichte. Die Proben wurden anhand fortschrittlicher Techniken analysiert, darunter:

- Dünnschliffmikroskopie: Lieferte detaillierte Einblicke in die Morphologie der Mineralkörner und die Ablagerungsgeschichte.

- Röntgenbeugung (XRD): Identifizierte die Mineralzusammensetzung und bestätigte Halit als dominante Phase.

- Raman-Spektroskopie: Grenzte wichtige Minerale wie Gips und Anhydrit ab und stellte organisches Material fest, einschließlich Bitumen.

- Rasterelektronenmikroskopie (SEM): Analysierte die Mikrostrukturen und offenbarte Verunreinigungen wie Kali und Karbonate in der Halitmatrix.

- Analyse der unlöslichen Minerale: Quantifizierte den Verunreinigungsgrad, wobei im Schnitt ein Anteil von 20 % an unlöslichem Material in den Halitschichten festgestellt wurde.