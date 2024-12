HYTN kündigt den Verkauf und Vertrieb von Cannabisprodukten in GMP-Qualität im Vereinigten Königreich an Die Produkte sind ab sofort für Patienten im Vereinigten Königreich verfügbar; Zusatzbestellungen im Umfang von mehr als 500 Kilogramm werden bereits bearbeitet Vancouver, British Columbia – 16. Dezember 2024 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. …