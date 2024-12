Lockton stellt neue globale parametrische Versicherungspraxis vor

Kansas City, Mo. (ots/PRNewswire) - Die Global Parametric Insurance Practice von

Lockton soll Unternehmen dabei helfen, kosteneffiziente alternative

Risikolösungen einzuführen, um die wachsende Kluft zwischen versicherten und

nicht versicherten Schäden zu schließen.



Lockton, das weltweit größte unabhängige Versicherungsmaklerunternehmen und

Beratungsunternehmen für Personallösungen, hat die Einführung seiner neuen

Global Parametric Insurance Practice angekündigt. Diese Initiative bringt ein

Team von Experten, darunter Datenwissenschaftler und Modellierer, zusammen, das

sich der Entwicklung effizienter, maßgeschneiderter parametrischer Lösungen

widmet, um Kunden dabei zu helfen, sich gegen Risiken zu schützen, die von

traditionellen Versicherungen oft übersehen werden.





"In den letzten drei Jahren hat Lockton erheblich in parametrisches Fachwissenund Ressourcen in den USA, Lateinamerika, Europa und Singapur investiert", sagteDiego Monsalve, Leiter der Risikopraktiken in Lateinamerika und der Karibik undinternationaler Leiter der parametrischen Lösungen. "Dieses globale Team isteinzigartig positioniert, um die Herausforderungen des Risikomanagements unsererKunden durch Innovation zu bewältigen und ihnen die hochkarätigen Lösungen zubieten, die sie von Lockton erwarten. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden beider Umsetzung dieser Initiative zu unterstützen".Mit der zunehmenden Häufigkeit und Schwere von Naturkatastrophen wieWirbelstürmen und Waldbränden und dem Auftreten neuer Risiken wieCyber-Bedrohungen und Unterbrechungen der Lieferkette steigt der Bedarf anzusätzlichen Versicherungslösungen. Laut Global Market Insights wird der Marktfür parametrische Versicherungen bis 2032 voraussichtlich 39,3 MilliardenUS-Dollar erreichen, was die Nachfrage nach alternativen Lösungen zur Deckungvon Lücken in der herkömmlichen gewerblichen Sachversicherung unterstreicht."Die Versicherungslösungen von Parametric bieten beträchtliche Vorteile, diedazu beitragen können, die Bedürfnisse von Unternehmen zu erfüllen, die eineneffizienteren und kostengünstigeren Umgang mit Unsicherheiten suchen", fügtePeter Rapciewicz, Executive Vice President und Practice Leader of AlternativeRisk Solutions und U.S. Head of Parametric Solutions, hinzu. "Die Investitionvon Lockton in eine globale parametrische Versicherungspraxis unterstreichtunser Engagement, widerstandsfähige Lösungen zu liefern, die nicht nurfinanziellen Schutz bieten, sondern auch Unternehmen in die Lage versetzen,ihren Betrieb trotz Herausforderungen nahtlos fortzuführen".Parametrische Versicherungspolicen bieten Auszahlungen auf der Grundlage