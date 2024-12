Skeena Gold & Silver erhält die Genehmigung für eine technische Großprobe bei Eskay Creek und gibt ein Update zu anderen behördlichen Aktivitäten

Walter Coles, Executive Chairman von Skeena, kommentierte: "Der Erhalt der Genehmigung für technische Großproben ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da wir damit die erforderlichen Genehmigungen für alle geplanten Erschließungsaktivitäten bei Eskay Creek im Jahr 2025 erhalten. Er ist auch deshalb von Bedeutung, weil er eine wichtige aufschiebende Bedingung für die Freigabe von 200 Millionen US$ für die Finanzierung des Goldstromprojekts durch Orion Resource Partners ist. In den nächsten zwölf Monaten wird Skeena die Erschließung von Eskay im Rahmen des Umweltbewertungsverfahrens von BC in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern der Tahltan First Nation weiter vorantreiben."

Technische Großprobengenehmigung genehmigt

Das Ministerium für Bergbau und kritische Mineralien von British Columbia hat Skeena die Genehmigung für die Entnahme einer Sammelprobe von 10.000 Tonnen erteilt. Der Antrag auf eine Sammelprobe war Gegenstand von Konsultationen mit den örtlichen indigenen Gruppen und den lokalen Gemeinden. Darüber hinaus wurden zur Unterstützung des Sammelprobenprogramms umfangreiche Umweltuntersuchungen, technische Planungen, geotechnische Untersuchungen, Haldenbewertungen, Sicherheits- und Rekultivierungsstudien durchgeführt. Wie in der Finanzierungsvereinbarung mit Orion Resource Partners (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2024) dargelegt, ist der Erhalt der technischen Großprobengenehmigung eine aufschiebende Bedingung für die Freigabe der nachfolgenden Tranchen der Goldstromfinanzierung in Höhe von 200 Millionen US$ (195 Millionen US$ verbleiben), um die Erschließung von Eskay Creek weiter voranzutreiben.

Antrag auf Umweltprüfung und öffentliche Anhörung

Nach der Einreichung des ersten Antrags auf Umweltverträglichkeitsprüfung durch das Unternehmen Mitte August 2024 hat das Projekt formell das 180-tägige gesetzlich vorgeschriebene Antragsverfahren gemäß dem British Columbia Environmental Assessment Act eingeleitet. Skeena erhält derzeit die Kommentare des Technical Advisory Committee, in dem auch indigene Völker, darunter die Tahltan Nation (vertreten durch die Zentralregierung der Tahltan), und die Aufsichtsbehörden vertreten sind, und reagiert auf diese. Im Juni 2022 schlossen die Tahltan Nation und die Provinz British Columbia die erste zustimmungsbasierte Entscheidungsvereinbarung im Rahmen des Gesetzes über die Rechte indigener Völker (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act", DRIPA") ab, wodurch Eskay Creek das erste Bergbauprojekt sein wird, dessen Umweltverträglichkeitsprüfung von einer Regierung der First Nations genehmigt wurde. Die Umweltverträglichkeitsprüfung für Eskay Creek ist somit ein wichtiger Schritt in Richtung eines nachhaltigen Bergbaus mit aktiver Beteiligung der Zentralregierung der Tahltan am Entscheidungsprozess.

