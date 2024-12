JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 265 Dollar

NOrdendFelix schrieb 04.08.24, 19:33

D’accord, allerdings keine 75,5 Milliarden USD in three months…das ist an der Nasdaq derart liquide, wenn Warren da verkauft, fällt kaum auf LOL. Top-Gewinnmitnahme von Warren.—Buffett ist aktuell etwas skeptisch bezüglich Gesamtmarkt und geht stark in cash und wartet ab, BoA hat er zuletzt auch einiges verkauft und so.



Bei Apple rückt jetzt wieder mehr der Gesamtmarkt in den Fokus IMO…bei Apple selbst aktuell alles klar, good numbers and good outlook, Apple Intelligence is on the road, dauert etwas in der Entwicklung, China ist natürlich weiter eine challenge, haben die USA selbst initiiert, man muss sich über Antworten von China nicht wundern, etwa was iPhones in Behörden betrifft etc….Huawei selbst ist an sich ein starke Firma, in China ist allerdings das Government eng an solchen Firmen dran und schleust eventuell IT-Tricks ein etc…..geopolitische Spannungen mit China ist klar, so Taiwan. —Auf der anderen Seite ist Tim in China extrem stark engagiert und arbeitet gut mit China zusammen, hat ein 375-Milliarden-USD-Programm in China laufen, entscheidend sind natürlich zusätzlich die US-Politik insgesamt und die geopolitische Entwicklung.



Berkshire-Aspekte wurden fast alle schon gebracht in den posts, OK, sehr gut:-), etwas spielen auch die neuen Steuern rein, die Biden auf den Weg gebracht hat. Wie Warren im Mai sagte, er ist weiter Apple-Fan und Apple sollte weiter an 1 im B-Portfolio bleiben.—Genau weiß das natürlich nur Buffett selbst.—Was macht der Gesamtmarkt demnächst? Das alte Thema Bewertung bei Apple sehe ich eher locker, KGV ist sportlich, aber geht noch und sollte auch weiter in Arbeit sein mit der Weiterentwicklung von Apple, nicht nur EPS-mäßig mit Aktienrückkäufen. Lynx – aktuell – kann man gleichwohl nochmal lesen.

Regards