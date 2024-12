Warburg Research hebt Ziel für Hensoldt auf 42 Euro - 'Buy'

JaBec schrieb 11.12.24, 10:18

Sehen wir uns den zurückliegenden Kursverlauf der Hensoldt AG genauer an läßt sich eine wiederkehrende evtl. auch ungerechtfertigte

und gesteuerte Konsolidierung feststellen. Zum max. Spitzenwert von ca. 45 EUR mußte die Hensoldt AG mehr als ein Drittel einbüsen

und setzte zum Kurswert um die 28 EUR-Marke zur Umkehr mit Zugewinn bis ca. 38 EUR an.

d.h. zur laufenden Erholungsphase ein erneuter schmerzhafter Rückschlag!



Diese Korrekturphasen finden sich zum Vergleichswert der Rheinmetall nicht in diesem hohen Ausmass und schlagen bei einem Kursabschlag

um die 10 Prozent wieder in die positive Richtung um.



Sicherlich ist Rheinmetall ein fundamental besstens aufgestelltes Rüstungsunternehmen das sich anhand Partnerschaften weltweiten Zugang

mit gestärkter Markposition ausbaut. Bis dato verdiente Rheinmetall durch Masse an Munition und Gerät.



Überzeug bin ich davon, dass der künftige Rüstungsmarkt auf ressourcenschonende Strategien setzen muß.

Sowohl der personelle Schwachpunkt aller Natomitglieder, als auch eine längst überfällige Verteidigungsabwehr muß innerhalb kürzestem

Zeitraum bewältigt werden.



Nachvollziehbar distanziert man sich der sinnlosen Massenproduktion, hin zu präzisen, höchst effektiven und punktgenauen vernetzten Systemen.

Die Schlüsseltechnologien bietet nun mal die Hensoldt AG mit ihren hochmodernen und effizienten Systemen.



Nicht um sonst sich die Auftragsbücher im Auftragsvolumen über 6,5 Mrd. über Jahre hinaus nebst hohen Zuwachsraten gefüllt.

Die Unternehmensprognosen der Verstandschaft der Hensoldt AG sagen ein durchschnittliches Wachstum über mehr als 20 Prozent voraus.



d.h. m.E. wird Hensoldt trotz vieler entmutigender Rückschläge seinen Weg machen.

Die Zahlen zum IV Quartal 2024 bzw. dann auch die Jahreszahlen 2024 werden uns eine positive Kehrtwende mit hohem Zuwachs aufzeigen.