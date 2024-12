Megatrend: 1 Wachstumsmarkt, der bis 2034 um 294 % zulegen könnte

Hollywood versucht in manchen Filmen die Zukunft vorherzusehen. Eine zentrale Rolle spielen dabei häufig Roboter, die in vielen Lebensbereichen zum Einsatz kommen und in düsteren Szenarien die Menschheit dominieren.

Zwar bleibt letztere Vorstellung auch heute noch eine Utopie, aber Realität geworden sind bereits Roboter, die in allen Sektoren zum Einsatz kommen und mittels künstlicher Intelligenz (KI) ihre Arbeit immer effizienter ausführen.