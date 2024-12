Soundhound: Voice-KI-E-Commerce-Markt bietet nächste Chance

SoundHound AI, Inc. ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Sprach-Künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 2005 von einem Team visionärer Ingenieure und Wissenschaftler unter der Leitung von Keyvan Mohajer, hat sich SoundHound das Ziel gesetzt, natürliche Sprachverarbeitung und sprachbasierte Schnittstellen in Alltagsanwendungen zu integrieren.

Die Mission von SoundHound ist es, Menschen und Technologie auf eine intuitive und natürliche Weise zu verbinden. Das Unternehmen setzt dabei auf hochentwickelte Sprach-KI, um Interaktionen zwischen Mensch und Maschine so nahtlos wie möglich zu gestalten. Mit ihrer proprietären Plattform Houndify will SoundHound die Sprach-KI demokratisieren und Unternehmen die Möglichkeit geben, leistungsstarke Sprachschnittstellen in ihre Produkte zu integrieren.

Technologie

Die Technologie von SoundHound basiert auf einer einzigartigen Kombination aus Spracherkennung, natürlicher Sprachverarbeitung und KI-Modellen, die präzise und kontextbewusste Antworten liefern können.

Ein zentrales Element der Technologie ist der sogenannte „Speech-to-Meaning®“-Ansatz, der es ermöglicht, Sprache direkt in Bedeutung umzuwandeln, anstatt erst ein Textformat zu generieren. Dies sorgt für schnellere und genauere Antworten im Vergleich zu traditionellen Ansätzen.

Die Houndify-Plattform ist eine KI-Entwicklungslösung, die es Entwicklern ermöglicht, Sprachschnittstellen in nahezu jede Anwendung zu integrieren. Dabei bietet Houndify Zugriff auf über 100 Domains (vorgefertigte Wissensgebiete) und lässt sich leicht an spezifische Anforderungen anpassen.



SoundHound AI findet Anwendung in zahlreichen Branchen:

1. Automobilindustrie: Sprachassistenten in Fahrzeugen von Marken wie Hyundai, Mercedes-Benz und Honda.

2. Smart Devices: Integration in smarte Lautsprecher, Haushaltsgeräte und IoT-Geräte.

3. Gastronomie und Handel: Sprachgesteuerte Bestellsysteme und Self-Service-Lösungen.

4. Telekommunikation und Unterhaltung: Musik- und Medienerkennung, etwa über die ursprüngliche SoundHound-App

Wettbewerbsvorteile

SoundHound zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Lösungen zu liefern, die sowohl mit offenen als auch mit proprietären KI-Ökosystemen kompatibel sind. Dies unterscheidet das Unternehmen von Giganten wie Google und Amazon, die oft an ihre eigenen Plattformen gebunden sind. Zudem setzt SoundHound stark auf Datenschutz, indem es seinen Kunden die vollständige Kontrolle über ihre Daten bietet.

Dämpfer nach den Zahlen zum dritten Quartal

Obwohl Soundhound mit seinen Zahlen die Erwartungen der Analysten übertraf und die Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöhte, ging die Aktie zweistellig in die Knie. Allerdings war es ein Fehler nach dem Quartalsbericht auszusteigen. Nach dem Rücksetzter legte die Aktie erst richtig los und verdreifachte sich fast.

Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr deutet an, dass es auch 2025 wieder rasant wieter gehen kann. Der KI-Spezialist erwartet 2024 einen Umsatz von 82 bis 85 Millionen Dollar der im kommenden Jahr auf die Spanne von 155 bis 175 Millionen Dollar steigen soll.

Wedbush sieht noch viel Potenzial

"Da sich das Unternehmen darauf konzentriert hat, eine starke Bilanz aufrechtzuerhalten, um seine Wachstumsinitiativen voranzutreiben, hat sich Soundhound kürzlich einer aggressiven, aber wachstumsfördernden M&A-Strategie zugewandt und in den letzten 18 Monaten drei Akquisitionen (Amelia, SYNQ3, Allset) getätigt, um seine Reichweite auf mehr Möglichkeiten für Sprach-KI-Lösungen auszudehnen", erklärten die Analysten von Wedbush unter der Leitung von Daniel Ives in einer Mitteilung an Investoren.

SoundHound befindet sich noch in der Anfangsphase der Kapitalisierung von Unternehmens-KI-Ausgaben. "Seine Chat-KI-Anwendungsfälle werden von einer wachsenden Zahl von Restaurants und der Automobilindustrie genutzt. Wedbush erwartet, dass sich die Reichweite ausweiten wird, wenn SoundHound 2025 in den Voice-KI-E-Commerce-Markt eindringt."

"Das Unternehmen nutzt weiterhin seine Partnerschaft mit Nvidia (NVDA), um sprachgenerierende KI ohne Cloud-Konnektivität an den Rand zu bringen. Dies wird auf der CES 2025 vorgeführt und weist auf eine kontinuierliche Verbesserung seines Technologie-Stacks hin, während es gleichzeitig die Einführung der dritten Säule (Voice-Commerce-Ökosystem) seiner Wachstumsstrategie im Jahr 2025 plant", fügte Ives hinzu.

Wedbush behält sein "Outperform"-Rating für die Aktie bei und erhöht sein Kursziel von 10 auf 22 US-Dollar.

Mein Tipp: Bei der steigenden Nachfrage nach Interaktionen zwischen Mensch und Maschine steht SoundHound AI in einer Schlüsselposition, um von den Entwicklungen im Bereich KI zu profitieren. Die Innovationskraft des Unternehmens und seine partnerschaftliche Herangehensweise an die Technologieintegration machen SoundHound zu einem wichtigen Akteur in der Zukunft der Sprach-KI.

Der Konzern macht zwar noch keinen Gewinn, ist aber mit etwas mehr als 6 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung noch nicht komplett abgehoben. Die Planungen des Konzerns besagen, dass Soundhound im kommenden Jahr den Umsatz noch einmal verdoppelt. Hat der Markt erst einmal abgebissen, dann lässt er schwer los. Das zeigt nicht nur die Entwicklung des Kurses von Soundhound. Palantir oder C3.ai sind weitere Beispiele für diesen Trend.

Langer Text, kurzer Sinn: Beim nächsten Rücksetzer im Kurs sollten Anleger bereit stehen und sich die Aktie ins Depot holen. Sie wird im kommenden Jahr zwar nicht noch einmal ein Plus von mehr als 700 Prozent aufs Parkett legen, aber spielen die Zahlen so wie geplant mit, dann dürften die 22 US-Dollar von Wedbush eher eine konservative Schätzung sein.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

