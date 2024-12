UNTERNEHMEN vom 16.12.2024 - 15.15 Uhr

irobotik schrieb 10.12.24, 07:10

Wunschdenken, das jetzt Flüchtlinge aus Syrien wieder aus D und Europa zurückkehren, wo sie doch in vielen Gebieten zerbombte Landschaften und vor allem unsichere Umständen vorfinden werden, aber in Europa das Paradies haben! Die fast 4 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei werden eher nach Europa weiter wollen, ins gelobte Land, anstatt zurück nach Syrien, vor allem wenn man nicht weiss wie wer dort das sagen haben wird! So wird der Druck auf dem Wohnungsmarkt in den nächsten Jahren Europaweit eher zunehmen, besonders in D, gestärkt durch den kaum noch vorhanden Neubau