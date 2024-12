Legible schließt Kooperation mit ACCESS Europe ab, um eBooks und Hörbücher in vernetzte Fahrzeuge zu bringen

Vancouver, British Columbia, den 16. Dezember 2024 - Legible (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) („Legible“ oder „das Unternehmen“), ein innovativer Online-Buchladen, der sich auf barrierefreie und immersive digitale Leseerlebnisse spezialisiert hat, und die ACCESS Europe GmbH freuen sich, bekannt zu geben, dass die Lösungen und Inhalte von Legible im „ACCESS Twine for Car“-App Store, einer weltweit führenden Plattform für digitale Inhalte in Fahrzeugen, integriert wurden.

Die ACCESS Twine for Car (Twine4Car) Plattform, die ein umfassendes Infotainment-Erlebnis im Auto bietet, wird von großen Automobilherstellern weltweit genutzt und ermöglicht einen nahtlosen Zugang zu Unterhaltung und Medien, was das Erlebnis im Auto verändert. Diese Partnerschaft bringt die umfangreiche Sammlung von eBooks und Hörbüchern von Legible direkt zu den Fahrern und Passagieren von vernetzten Autos und verbessert deren Unterhaltungsmöglichkeiten im Auto. Durch die Integration von Legibles digitalem Content-Service in Twine4Car haben die Nutzer Zugang zu einer großen Auswahl an beliebten und vielfältigen eBook- und Hörbuch-Titeln direkt vom Komfort ihres Fahrzeugs aus.

„Diese Zusammenarbeit mit ACCESS ermöglicht es uns, unsere Mission des barrierefreien, nachhaltigen Lesens in den Vordergrund der Automobilindustrie zu rücken“, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. „Wir sind begeistert, Teil der innovativen Twine4Car-Plattform zu sein und Fahrer sowie Beifahrer auf eine völlig neue Art und Weise zu erreichen. Gemeinsam machen wir es den Menschen so einfach wie nie zuvor, hochwertige Literatur zu genießen, egal ob sie unterwegs oder zu Hause sind.“

Der „ACCESS Twine4Car“-App Store ist eine umfassende Medien- und Unterhaltungsplattform, die Videos, Audio, Spiele und jetzt auch das einzigartige Angebot an eBooks und Hörbüchern von Legible in einer einzigen, zusammenhängenden Schnittstelle in Fahrzeugen integriert. Die Nutzer können auf die Abonnementoptionen und exklusiven Angebote von Legible zugreifen, darunter eine große Auswahl an Titeln, die die persönliche und berufliche Entwicklung, das kulturelle Bewusstsein und die Unterhaltung fördern.