Chip-Giganten Arm und Qualcomm: Showdown vor Gericht

Der britische Chip-Designer Arm und der US-amerikanische Halbleiter-Riese Qualcomm stehen sich ab Montag in einem Gericht in Delaware gegenüber. Es geht um das lukrative Geschäft mit KI-Halbleitern.

Nuvia, gegründet von ehemaligen Apple-Chip-Ingenieuren, wurde von Qualcomm genutzt, um neuartige, stromsparende Prozessoren für KI-fähige Windows-PCs zu entwickeln. Diese Prozessoren könnten Microsoft und anderen Anbietern helfen, Marktanteile zurückzuerobern, die zuletzt durch Apples M1-Chips verloren gingen.

Arm argumentiert, dass Qualcomm die Nuvia-Lizenzen nicht rechtmäßig übernommen habe und fordert, dass alle auf Nuvia-Technologie basierenden Designs zerstört werden. Qualcomm hingegen beruft sich auf bestehende Lizenzrechte und bezeichnet die Forderungen als unbegründet. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere Rechte bestätigt werden“, sagte Qualcomm-CEO Cristiano Amon.

Die Spannung steigt, da hochrangige Führungskräfte wie Arm-CEO Rene Haas, Qualcomm-CEO Amon und Nuvia-Gründer Gerard Williams vor Gericht aussagen werden. Branchenexperten sehen in dem Verfahren weitreichende Implikationen für die Technologiebranche. Laut Analyst Stacy Rasgon von Bernstein zahlt Qualcomm jährlich etwa 300 Millionen US-Dollar an Lizenzgebühren an Arm. Ein Urteil zugunsten von Arm könnte diese Kosten erheblich erhöhen.